Самарские медики из «красной зоны» будут претендовать на звание депутатов

Самарские врачи готовы помогать жителям региона и на политическом поприще Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главы медучреждений, в которых принимали заболевших коронавирусом, продолжать помогать людям на политическом поприще. Руководители самарских городских больниц № 4 и № 7 Наталья Виктор и Анна Дубасова примут участие в предварительном голосовании «Единой России». Коллеги врачей уверены — они способны достойно проявить себя в качестве депутатов и помогать людям отстаивать их интересы.

На внутрипартийное голосование медиков предложила выдвинуть председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Сивохина.

— Год показал многое. Помните, в самом начале пандемии, когда все силы государства были брошены на борьбу с этой инфекцией, на создание вакцины — именно медицинские работники, нисколько не раздумывая, встали на первую линию в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы преодолели сложный период, поначалу было мало знаний — как лечить. чем лечить, не хватало средств индивидуальной защиты, — отметила Татьяна.

По словам Сивохиной, врачи и медсестры вложили много сил в сохранения жизней и здоровья земляков. Те в свою очередь ответили на это поддержкой и благодарностью, докторов в губернии считают настоящими героями. И борьба с covid-19 не закончена, она продолжается.

— И медицинским работникам тоже нужны помощь и поддержка. Конечно, профсоюз делает много — но порой этого недостаточно. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы представители нашего профессионального сообщества были представлены во власти. Надеемся, что в осенних выборах в губернскую думу примут участие Наталья Виктор и Анна Дубасова — великолепные организаторы и высококлассные специалисты. Они не раз отстаивали здоровье и жизни пациентов, и поэтому сумеют отстоять позиции нашей отрасли, — заявила председатель профсоюза.

Добавим, что в Самарской области работники здравоохранения уже выдвигали на предварительное голосование «Единой России» своих кандидатов. В этот список попал врач-инфекционист из Тольятти Николай Каравашкин.

Кроме медработников о своем участии в выборах заявили и представили другие профессий. Среди них действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Виктор Казаков, генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов и профсоюзные активисты «АВТОВАЗа» Андрей Игнатьев и Елена Сазонова. Их выдвинули трудовые коллективы предприятий. Кроме того, волонтерское движение «Мы вместе» поддержало к выдвижению добровольца из Тольятти Ирину Долгополову. Все заявки от участников оргкомитет уже утвердил.

Секретарь регионального отделения и руководитель оргкомитета партии губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание, что среди участников предварительного голосования представители разных сфер жизни региона. Он пожелал всем честной и успешной борьбы.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели.