От Уральской до Камчатской: где в Самаре ликвидируют ямы на дорогах

Многие дороги в Самаре после зимы нуждаются в ремонте. Фото: администрация Самары

Весна – время традиционной большой «генеральной уборки», приведения города в порядок после длинной зимы. С 1 апреля в Самаре стартовал месячник по благоустройству - за четыре недели коммунальные службы провести все необходимые работы и преобразить город после зимы.

Расставят приоритеты

На еженедельном оперативном совещании 5 апреля глава Самары Елена Лапушкина поставила перед коммунальными службами задачу – провести полную инвентаризацию и составить отдельные графики по устранению дефектов улично-дорожной сети. При этом особое внимание глава города обратила на состояние общественных пространств, парков и скверов.

- Мне поступает множество обращений от жителей города и по состоянию дорог, и по территориям внутри кварталов, - отметила Елена Лапушкина. – Сейчас первоочередная задача - провести полную инвентаризацию проблемных точек и составить график устранения возникших после зимы дефектов. Дороги, тротуары, парки, скверы – все, что необходимо отремонтировать и привести в надлежащий вид, мы сейчас расставляем в порядке приоритета.

Откачать воду, засыпать выбоины

Елена Лапушкина подчеркнула, что уже с выходных городские службы приступили к работе по адресам, которые вызывают наибольшие нарекания со стороны жителей. В первую очередь благоустройство коснется маршрутов общественного транспорта, подъездов к больницам, школам и другим соцучреждениям. На совещании озвучили проблемные адреса, где состояние дорог вызывает нарекания горожан. Их немало.

На пересечении ул.Уральской и Южного шоссе зафиксированы разрушения верхнего слоя дороги.

- Как только позволит погода, здесь состоится благоустройство «большими» картами. Но пока в качестве временной меры проведут аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном, - объяснил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отдельное внимание уделили мосту на ул.Земеца – он сейчас находится в предаварийном состоянии.

- В минувшую субботу здесь была проведена отсыпка гранулятом, - рассказал Олег Ивахин. - Однако в скором будущем планируется полностью заменить борта, верхний слой и деформационные швы конструкции.

Кипят аварийно-ямочные работы на проблемном перекрестке улицы Ставропольской и XXII Партсъезда. Они должны завершиться уже на этой неделе. Уже к пятнице проведут аварийно-ямочный ремонт на подтопленном участке ул.Красных Коммунаров. На Щигровском переулке, 12 на этой неделе должны засыпать ямы, а на Карла Макса, 318 приступить к устранению просадки на вскрытии ООО «СКС». Будут приняты экстренные меры наул. Ново-Вокзальной, 201 и у дома на Московском шоссе, 316, где просел грунт. Работы по пр.Карла Маркса, 32 и 55 Олег Ивахин по поручению главы города возьмет на личный контроль.

Елена Лапушкина лично проинспектировала состояние городских улиц. Фото: администрация Самары

Гранулят и ливневка

На следующий день после совещания Елена Лапушкина лично проинспектировала состояние городских дорог, на состояние которых поступают жалобы от жителей. В первую очередь глава города отправилась на Ракитовское шоссе – одну из самых сложных и загруженных дорог в городе. С прошлой недели коммунальщики ведут здесь ямочный ремонт и обустройство сети ливневой канализации вдоль дорожного полотна для отвода воды с проезжей части.

- Ситуация здесь значительно усугубляется активным таянием снега во дворах частного сектора, - объяснил Олег Ивахин. - Коммунальщики уже занимаются решением проблемы: сейчас здесь постоянно отсыпают асфальтобетонный гранулят, а по правой стороне дороги ведется строительство ливневой канализации. В дальнейшем она будет отводить воду и проезжую часть весной уже не размоет. На следующей неделе, как только установится сухая погода, мы приступим к ремонту всего Ракитовского шоссе большими картами.

После этого глава города посетила еще один проблемный участок –ул.Камчатскую в Зубчаниновке. После резких перепадов температур в зимний период дорожное покрытие улицы значительно повредилось, и проезд доставляет неудобства жителям города. Сейчас здесь идет поддерживающий ремонт дороги.

- Все работы по аварийно-ямочному ремонту этой дороги должны быть завершены до завтра. Жалобы людей абсолютно справедливы и они не должны терпеть такие неудобства, - поручила Елена Лапушкина. Мэр города также побывала на улицах Металлистов и Физкультурной и дала поручение провести там ямочный ремонт, а как только позволят погодные условия – ремонт картами.

«Сделать город уютным»

После объезда дорог в центре внимания главы города оказались знаковые для Самары общественные пространства - Струковский парк и 4-я очередь набережной. Здесь после зимы обнаружились дефекты плиточного и асфальтового покрытия. Их устранят уже в ближайшее время.

Глава города напомнила про задачу провести полную инвентаризацию проблемных участков самарских дорог и выявить те, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Отдельно осмотрят городские дороги, на которых в прошлом году проводился комплексный ремонт, в том числе улицы Победы и Стара-Загора. Если здесь обнаружат дефекты, подрядчитк устранит их по гарантии.

- Погода уже позволяет выполнять многие виды работ, каждый знает свою зону ответственности и приоритеты – это конечно общественные пространства, парки и скверы. До конца апреля мы должны привести город в порядок, сделать его чистым и уютным. А жители нам подскажут, где есть недочеты, которые нужно исправлять, - подчеркнула Елена Лапушкина.

КОНКРЕТНО С начала апреля в Самаре выполнен аварийно-ямочный ремонт дорог на площади 11,5 тысяч кв. метров. Городскими службами благоустройства произведена откачка 19 тысяч кубов воды с «низких территорий» . Открыто и промыто 5249 дождеприемников (это почти 100% от общего количества). По итогам субботника 3 апреля вывезено 850 куб.метров мусора. Ежедневно ведутся работы по ворошению снега и очистке прилотковой зоны от зимних накоплений.