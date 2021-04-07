Леопард на дереве и агрессивные еноты: спасатель животных рассказал о самых необычных случаях из своей работы

Илья спас немного животных, их хозяева ему очень благодарны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Люди часто попадают в сложные чрезвычайные ситуации, когда необходима помощь спасателей. Братья наши меньшие нуждаются в помощи еще чаще. Самарский спасатель Илья Кеняйкин помогает и людям, и животным. Илья работает в областной службе спасения, а еще у него своя фирма по оказанию услуг промышленного альпинизма. Одно из направлений деятельности компании является спасение животных из труднодоступных мест. Именно об этой части своей жизни спасателя Илья рассказал читателям «КП-Самара».

«Не надо спасать рыбу из воды»

- Я начал заниматься спасением животных совершенно случайно. Как-то, на прогулке мой пёс загнал соседскую кошку на дерево. Хозяева кота всё это увидели, долго ругались, и чтобы окончательно не рассориться, решил снять беднягу с дерева. Я взял из машины альпснаряжение и снял перепуганного кота. Тут мне в голову пришла идея, а почему бы не превратить это в бизнес, ведь высотные работы включают в себя многие направления деятельности, а снятие кошек с деревьев очень схоже с арбористикой, то есть спилом деверев, чем мы и занимались в компании. Ради смеха разместили объявление в интернете, но заказы посыпались, так что включили это в официальный перечень услуг компании.

Спасение животных стало популярной услугой среди наших клиентов, но мы поняли, что это дело не такое простое. Во-первых, процесс очень трудоемкий и энергозатратный. Иногда случается, что животное не хочет, чтобы его спасали, и начинает забираться все выше и выше на дерево, перепрыгивая на другие ветки, а высотник лезет за ним. В итоге дерево приходит спиливать, котика ловят внизу, а он напуганный вырывается и устремляется на соседнее дерево. В таких случаях, лучше оставить животное в покое и ждать, пока он успокоится и сам вернется на землю.

Спасатель с детства любит животных и поэтому им помогает Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Половина звонков к нам от людей, которые не понимают, что животным не грозит никакой опасности. Они пытаются спасти рыбу из воды, релаксирующего на солнце котика. Таким клиентам приходится объяснять, что животному нужна помощь только в том случае, если он объективно сам не может выбраться из западни самостоятельно. Например, если кот зацепился за сук ошейником.

Сама профессия высотника очень опасна, если не соблюдать технику безопасности. Ветки могут выдержать вес кота, а человеческий нет, поэтому всегда есть риск. Опасно это занятие и тем, что никогда не знаешь, какое животное придется спасать. Клиенты не всегда могут предоставить справку о прививках от бешенства или доказать, что животное абсолютно здорово. А ведь коты – хищники, а их укусы болезненны и долго заживают. Бывает, что получасовое спасение котиков заканчивается двухнедельным больничным и длинными чеками в аптеках. Часто приходится спасать собак на заброшенных стройках, доставать из канав или ям. Вот тут начинается самое интересное: собака оказывается вообще дворовая, кто-то когда-то видел, что она покусала бабушку из третьего подъезда. А высотник должен к этой собаке спуститься, потом поднять ее метра на 3-4. Это, конечно, дело благородное, но чаще инстинкт самосохранения всё же преобладает.

Леопард на дереве и летучая мышь в леске

Кроме котов и собак, нам часто приходилось спасать птиц, которые запутались в каких-либо сетях или проводах. Однажды поступил вызов, что нужно вытащить летучую мышь, которая запуталась в леске у клиента на балконе. В Тольятти мои коллеги помогали косуле, которая застряла всреди прутьев забора: она же бегает с огромной скоростью, пошла на таран, но вся не протиснулась. А здесь уже приходится использовать специальный инструмент! Если говорить об экзотике, то как-то поступил вызов на енота – это тоже создания довольно агрессивные, особенно когда им что-то не по нраву, а на 9-ой просеке в Самаре на дерево залезла большая кошка, чем-то похожая на леопарда. Тот случай, к счастью, закончился хорошо – дикая кошка слезла с дерева сама. Однако все соседи встали на уши, ведь подходить к дикому животному было опасно, даже для спасателя.

Но не всегда история заканчивается хорошо. Были случаи, когда напуганные кошки пытались убежать от спасателя и срывались с деревьев: они могут неудачно приземлиться и сломать себе лапу. Часто и собаки наносят себе увечья, пока пытаешься их спасти. На моей памяти был один трагический случай, когда животное погибло во время спасательной операции. Собака застряла головой в железной дверце печи, выбраться самой не получалось, а от резких движений железо до крови натерло ей шею. Было принято решение резать металл болгаркой, но от громкого шума собака начинала еще больше двигаться и калечить себя. Хозяин разрешил сделать псу наркоз, чтобы спокойно извлечь голову из металлического плена. Точный вес хозяин не знал, поэтому пришлось отмерять на глаз. Мы начали вводить лекарство, и вдруг хозяин вспомнил, что пес недавно перенес сложную операцию, а ему уже 12 лет. Мы срезали дверцу, но собака из наркоза не вышла.

Радует, когда людям не все равно

Такие случаи надолго врезаются в память, но все же хорошего в нашей работе больше. Совсем недавно поступил звонок от одной организации, которые проводили ремонтные работы у нас в Самаре, а именно – прокладывали какие-то трубы. Непонятно как в одну из таких труб забежали собаки, а так как труба была зарыта в землю, да еще и под углом, бродячие псы провалились на глубину, примерно в 50 метров. Наш человек спустился туда, и оказалось, что собак там три и вытащить их одному спасателю не получиться. На следующий день мы вернулись уже подготовленными. Спасатель взял с собой бочку, и с ее помощью начал по одной доставать несчастных псов.. Помню еще, как собака провалилась в погреб в заброшенном гараже, когда спасатель спустился, то увидел, что собака весит очень много и одному её поднять на поверхность не получиться. В общей сложности на этом задании работали четыре человека – один снизу закреплял альпукладку вокруг тела пса, а трое вытягивали сверху.

Мужчина - профессиональный спасатель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бывали случаи, что нас вызывает человек, который не является хозяином животному. Один парень гулял по лесу в районе Дубков и услышал писк. Как оказалось, маленький щенок угодил в яму и не мог оттуда выбраться. Это была зима, поэтому прохожий сам не стал рисковать жизнью и спускаться по промёрзшей земле в канаву, он вызвал нас. Когда я приехал, было уже темно, но этот неравнодушный парень все еще стоял у оврага и ждал, когда щенка спасут. Наша работа стоит не маленьких денег, но он готов был заплатить за жизнь бездомного пса. В такие моменты начинаешь заново верить в людей.

Цена вопроса

Минимальная стоимость услуг начинается с 3 тысяч рублей, в ценник входит работа высотника, время, затраты на ГСМ, амортизация оборудование и какой-никакой, но все-таки риск. На сумму влияет и географическое положение, мы работаем по городу и приближенным к Самаре районам, спасатели все из Самары соответственно, а значит, на вызовы в отдаленные районы увеличиваются расходы на ГСМ. В среднем наши услуги по спасению животных стоят от 3 до 6 тысяч рублей.

5 советов тем, кто собирается вызвать спасателя для животных

1. Подумайте, а точно ли животное нуждается в спасении? Возможно, кошка залезла на дерево, потому что внизу её гоняют собаки или собака сидит под старым контейнером, потому что она там живет и ей там нравится.

2. Если вы очень любите животных и не можете пройти мимо бездомных животных, ответьте сначала на вопрос, зачем вы это делаете, и что будет с животным потом. Готовы ли вы взять на себя ответственность до конца?

3. Трезво оценивайте ситуацию. Не нужно пытаться спасти животное самостоятельно, если есть риск, лучше обратиться к профессионалу, иначе придется спасать еще и вас самих.

4. Если вы все же решили вызвать спасателей, то постарайтесь четко описывать ситуацию и указывать реальные размеры деревьев. Часто бывает так, что по телефону говорят, что высота примерно 2-2,5 метра, а на деле оказывается уровень пятого этажа. Нужно понимать, что для каждой ситуации свое оборудование, которое берется на вызов.

5. Часто мы слышим, что наши услуги стоят дорого. Представьте, что кошка или птица попала в вентиляционную шахту, вы вызываете спасателя, но платить не хотите. Через некоторое время животное погибает в шахте, а весь подъезд пропитывается ужасным зловонным запахом. Теперь вам уже придется заплатить втрое больше, так как придется ломать стену и делать ремонт в квартире, которая успела пропитаться. Тогда начинаешь понимать, что вытащить живое животное из вентиляции было не так дорого.