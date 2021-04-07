«Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам

Добровольцы принимают активное участие в предварительном голосовании

Высшая партийная школа «Единой России» провела первый онлайн-семинар для общественников, которые начинают свой путь в политике. Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Кроме того, эксперты рассказали о значениях социологических исследований, о запросах россиян, а также обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

- Участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям. Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий, - отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара.

Эксперт рассказал начинающим политикам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Виктор Потуремский объяснил запросы общественности к власти и политической системе в целом, а также об актуальных на сегодняшний день тематиках – медицине, социальной сфере, экономике, образовании.

Председатель правления ФоРГО Константин Костин отмечает, что современные волонтеры имеют уже колоссальный опыт работы в пандемию, однако у многих нет опыта в политике.

- Для того чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами. «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, - подчеркнул Костин.

Кандидаты, которые собираются участвовать в предварительном голосовании "Единой России» точно знают, зачем идут туда. Например, детских хирург из Краснодара хочет повысить качество и доступность детского здравоохранения во всех регионах, а оренбургский Мастер спорта международного класса по легкой атлетике намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в предварительном голосовании примут участие и волонтеры, которые считают, что благодаря участию в предварительном голосовании, об их волонтерских проектах узнают как можно больше неравнодушных.

Ранее идею привлекать волонтеров к политике предложил президент Владимир Путин. По его мнению, данная практика положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Самарская область также выдвинула своего кандидата из числа активистов. Ирина Долгополова из Тольятти - волонтер движения «МЫ вместе». В прошлом году она в числе первых присоединилась к движению, и помогает людям до сих пор.

На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет.