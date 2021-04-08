Элеватору в защите отказано: почему это плохо для Самары

Элеватор мукомольного завода в Самаре. Фото: Армен Арутюнов

5 апреля стало известно, что областное Управление охраны объектов культурного наследия отказало в статусе объекта культурного наследия нескольким зданиям в Самаре, включая Элеватор мукомольного завода на улице Засекина, 3 по причине “низкой подлинности, низкой архитектурной и градостроительной ценности”.

Переводим - здание можно снести.

К сожалению, не все понимают, что именно представляет собой здание самарского элеватора, ведь одно дело - неоготические шпили католического костела на улице Фрунзе или пряничный домик усадьбы братьев Клодт на улице Куйбышева, а другое - 60 метровые серые бетонные башни промышленного назначения.

Инфоргафика Ирины Фишман

Об архитектурной ценности элеватора лучше всего рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” Армен Арутюнов, архитектурный обозреватель, который вместе с архитектором Дмитрием Храмовым провел большую работу по исследованию здания:

Участок, который отводился под зернохранилище на территории мукомольного завода, был слишком мал для размещения стандартного элеватора. Тогда архитектор Валентин Смирнов нарисовал вертикальные цилиндры и в итоге на берегу Самары появился первый в Советском Союзе элеватор вертикального типа. Аналогов этому сооружению на тот момент не было.

Экспериментальный элеватор был новаторским и в плане использования передовых инженерных и строительных технологий. Согласование проекта длилось не менее трех лет, а построили комплекс за два года, причем каждая из 60-метровых башен была возведена за 30 дней методом скользящей опалубки. При строительстве элеватора эту технологию впервые применили в Самаре.

По элеватору было зарегистрировано 32 патента, включая передвижную опалубку. То есть элеватор в Самаре уникален сразу по нескольким параметрам. Авторское архитектурное решение, первый в СССР элеватор вертикального типа, применение передовых инженерных и строительных технологий, рекордные сроки, первое применение в Самаре метода скользящей опалубки. Кстати, объект получил медаль «Золотой колос» на международной выставке в Чехословакии.

Инфоргафика Ирины Фишман

Уродство или достопримечательность?

Брутализм - стиль неоднозначный и сторонники, и противники делятся примерно 50\50, хотяы в этом стиле работали знаменитые архитекторы Ле Корбюзье, Луис Кан и многие другие.

Для одних суровые бетонные сооружения, это явление в архитектуре, передающее настроения времени. Для других - нарушение привычных и понятных норм. Именно поэтому еще один образец брутализма, знаменитая 20-этажка на ул Осипенко авторства московского архитектора Александра Белоконя, была все-таки покрашена несмотря на то, что проектом это не предполагалось. Но подобных “рашпилю” зданий в стране много, а вот элеватор уникален.

Для архитекторов и историков здание элеватора - уникальный и интересный объект, который имеет огромный потенциал не только как огромный рекламный щит - именно так его периодически используют, а в 2018 году на время Чемпионата мира по футболу здание было завешено брендированным фальшфасадом.

Здесь можно организовать музейный фонд, выставочный центр, были даже разговоры о том, как организовать на смотровой площадке ресторан.

Ирина Фишман, главный архитектор Проектного бюро ТМ, член совета Самарского реготделения ВООПИиК:

За последние 5-6 лет возрождать к новой жизни объекты, подобные нашему Донжону стало общемировым трендом. Причем в силу особенностей своей брутальной архитектуры, они при этом становятся очень мощными символами и драйверами места - это и музей африканского искусства в Кейптауне, ЮАР - 2017 года, и Тайджоу - музей совриска в Китае 2018 года и Silos - музей Джоржо Армани в Милане 2015-го. И самый популярный на сегодня Домино-парк в Нью-Йорке, где собственник земли, сначала создав парк и сохранив главное здание сахарной фабрики по сути в качестве фона - потрясающей своим величием руины, смог построить неподалеку самые востребованные и дорогие апартаменты в городе. Есть еще чудесный металлургический завод-музей под открытым небом в Нижнем Тагиле - пока единственный подобный пример в России

Инфоргафика Ирины Фишман

Споры об уродстве здания напоминают разговоры жителей Парижа, когда в столице Франции появилась Эйфелева башня. Тогда знаменитый писатель Ги Де Мопассан называл сооружение “тощей пирамидой из металлических лестниц”, хотя регулярно посещал ресторан на втором этаже. И Эйфелеву башню тоже планировалось снести, но на защиту встали сами жители Парижа - башня стала не просто архитектурной доминантой, но и символом города.

Башни самарского элеватора символичны, ведь стоят неподалеку от первой крепости Самара. Две крепости, “Две твердыни” из романов Толкиена - каждый видит в этом сооружении что-то свое. В конце концов, Самара славилась хлебом и что, как не элеватор может быть символом одной из важнейших страниц в истории нашего города?

Директор Самарского областного краеведческого музея им. Алабина Андрей Кочетков:

Строить на этом месте жилые кварталы - это значит потерять уникальный вид на Самару со стороны Волги и Самарки, безвозвратно лишиться по-настоящему интересного и запоминающегося здания, которое, в отличии от высоток в центре города, стоит на своем месте. Тем удивительнее, что Управление охраны памятников не посчитало, что творение архитектора Валентина Смирнова стоит того, чтобы защитить его.

Макет реализованного варианта элеватора. Фото из семейного архива Смирновых

Сейчас за сохранение элеватора выступают и жители, и градозащитники, и многие представители профессиональных архитектурных сообществ. К сожалению, против них выступают те, кто отвечает за сохранность истории и облика нашего города.

Благодарим архитектора, члена самарского отделения ВООПиК Ирину Фишман за предоставленную инфографику