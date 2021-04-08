Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев забил второй мяч в ворота "Динамо" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

8 апреля «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Арена» в рамках 1/4 финала Кубка России принимали московское «Динамо». Столичный клуб был фаворитом во встрече с соперником из ФНЛ, но поединок получился неожиданном и богатым на события.

Матч был посвящен юбилейному Дню космонавтики. Во время объявления составов игроки «КС» были представлены в скафандрах летчиков-испытателей. Хозяев также подбодрил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и прославленный местный биатлонист Эдуард Латыпов, который перед стартовым свистком «стрелял» из своей винтовки по мишеням на табло, олицетворяя обратный отсчет.

Игра была посвящена космической тематике Фото: Вячеслав СОРОКИН

И «Крылья» начали поединок соответствующим образом. Уже в конце 3-й минуты счет был открыт. Ежов получил передачу от Сергеева, убрал защитника на замахе и с правого угла штрафной с левой ноги отправил мяч в дальнюю девятку. 1-0!

Гости уповали на дальние удары. Едва не забил ударом со штрафного Шиманьски. Опасно стрелял Моро. Где-то бело-голубым мешала точность, а в других случаях отлично действовал молодой голкипер волжан Овсянников. В конце первого тайма «КС» могли увеличивать преимущество, но после подачи с углового Ежову и Сергееву не повезло, защитники и вратарь заблокировали их удары.

Во втором тайме «Динамо» усилило натиск, но «КС» не сбавляли обороты. Овсянников спас «КС» после опасного удара головой Грулева. Сергеев промахнулся из выгодной позиции и не вывел коллектив Осинькина вперед.

На 72 минуте у Ивана пробить мимо шансов не было. После прострела от Ежова и рикошета от Нойштедтера он оказался с мячом на линии пустых ворот и спокойно отправил мяч в сетку. 2-0!

Вышедший на замену Егор Голенков мог довести счет до разгромного. Подопечных Шварца от разгрома спас Антон Шунин. Отличный шанс на 88 минуте был у Кабутова, но и он не довел счет до разгромного — чуть промахнулся.

Эдуард Латыпов принимал участие в открытии матча Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Болельщики, которых на стадионе набралось немало, были довольны выступлением своих любимцев. Ближе к финальному свистку они скандировали «Молодцы!».

Зелено-бело-синие не подвели. «Крылья Советов» довели игру до победы. В самой концовке «динамовцы» могли забить, но Овсянников и защитники не дали им этого сделать. «Крылья» сенсационно вышли в полуфинал Кубка России по футболу. Соперника по этой стадии они узнают после жеребьевки 9 апреля.