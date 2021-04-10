Победители «Диктанта Победы» получат дополнительные баллы при поступлении в вуз

Со следующей недели координаторы проекта начинают проверку готовности площадок «Диктанта» Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны состоится 29 апреля. Сейчас полным ходом идет подготовка к событию. В губернии уже зарегистрировано более 600 площадок, большая часть из них - это школы и средне специальные учебные заведения, также в списке крупнейшие промышленные предприятия, учреждения культуры, силовые ведомства и даже военные части Гвардейской Общевойсковой Армии.

Впервые в этом году площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. На местах планируется организовать тематические выставки и выступления агитбригад. Кроме того, благодаря поддержке Россотрудничества задания Диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане.

- Самарская область и в прошлые годы принимала самое активное участие в «Диктанте Победы», - рассказал Сергей РЯЗАНОВ, координатор федерального проекта «Единой России» «Историческая память», первый заместитель председателя Думы г.о. Самара. – В 2020 году общее количество участников превысило 36 тысяч человек, всего в губернии была организована работа 751 площадки. Регион оказался на втором месте по количеству участников и на третьем - по количеству площадок.

Кроме школ, учреждений культуры и промышленных предприятий, диктант писали в Росгвардии, Самарском кадетском корпусе МВД, МЧС, в военных частях 2-й Гвардейской Общевойсковой Армии, в «Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» г. Сызрани, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и в пресс-центре Издательском дома «Комсомольская Правда».

Маски, санитайзеры и индивидуальные ручки

В этом году Министерство образования и науки Самарской области приняло решение развернуть на базе школ дополнительные аудитории, чтобы Диктант смогли написать не только ученики, но и родители, и все желающие принять участие в акции жители микрорайона или поселка. Одна из таких мам, кстати, Виктория Леонова, родительница ученика 5 класса школы в с. Жигули Ставропольского района, стала в прошлом году победителем на федеральном уровне.

- Для нас «Диктант Победы» это просто мероприятие, это событие, которое встраивается в нашу дальнейшую работу, - говорит Светлана БАКУЛИНА, и.о. министра образования и науки Самарской области. – Важно ведь не просто провести Диктант, но и разобрать задания, которые показались сложными, спеть вместе с детьми песни тех лет, посмотреть и обсудить фильмы о войне. Хочу обратить внимание на то, что сам сайт Диктанта является источником дополнительной информации в работе, связанный с изучением Великой Отечественной войны. Здесь в ежедневном режиме появляется много интересных материалов, я например, сегодня с удовольствием прочитала о том, как брался Кенигсберг.

Важно, что с этого года победители Диктанта могут рассчитывать на преференции при поступлении в ВУЗы, а именно – получение дополнительных баллов. Сколько именно баллов, не уточняется: каждый вуз это определяет самостоятельно.

Со следующей недели координаторы проекта начинают проверку готовности площадок «Диктанта», в том числе на соблюдение необходимых мер предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Важным условием работы является наличие масок и санитайзеров, соблюдение дистанции в 1,5 метра между участниками диктанта и индивидуальные ручки для каждого участника.

Каждый человек должен знать свою историю

Движение «Волонтеры Победы» третий год подключаются к проведению «Диктанта Победы» в регионах страны. В прошлые годы на самарских площадках было задействовано несколько тысяч таких волонтеров. В их задачу входила встреча участников, рассадка в соответствии с санитарными нормами, раздача и сбор текстов с четкой фиксацией времени. В данный момент регистрация всех желающих присоединиться к акции в качестве волонтеров продолжается: записаться можно на официальном сайте Диктанта и на сайте «Волонтеров Победы».

- В этом году мы впервые начали подготовку к «Диктанту Победы» с проведения Всероссийской исторической интеллектуальной игры для школьников «1418», посвященной событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., - рассказал Сергей АНДРИЯНОВ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Самарской области. – От Самарской области в ней смогли принять участие почти полторы тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет. На наш взгляд, такие игры и мероприятия позволяют достичь главной цели – в интересной форме заинтересовать детей и молодежь изучением истории.

Активное участие в Диктанте в этом году принимают и общественные организации. Некоторые из них, как, например, Союз женщин Самарской области, организует свою площадку.

- Подготовка к Диктанту может проходить в интересной и интерактивной форме в кругу семьи и друзей, и чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем содержательнее будет общение, - говорит Светлана МАКУШЕВА, член Правления Союза женщин Самарской области, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты». - Меня, как маму, например, очень заинтересовал факт с начислением дополнительных баллов при зачислении в вуз. Уверена, многие матери, узнав про это, будут активнее привлекать к Диктанту своих детей.

Очень серьезно подходят к вопросу участия в «Диктанте Победы» и в армии.

- Мы считаем, что каждый человек должен знать свою историю, - говорит майор Александр ИЛЬИЧЁВ, заместитель командира 91-й Бригады Управления по военно-политической работе 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа. - Наши военнослужащие прошли необходимую подготовку, занимались 2-3 раза в неделю на уроках военно-политической подготовки. Всего у нас будет развернуто 12 площадок, которые смогут принять порядка 1600 военнослужащих.

Как будет проходить диктант

Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий. При этом 20 вопросов будут на общую военно-историческую тему, а 5 – на тематику региональную. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.

С 13.00 до 14.40 по самарскому времени пройдет регистрация участников и выдача им контрольно измерительных материалов (КИМов). Затем будет проведен инструктаж по заполнению КИМов. В 14.45 планируется прямое включение с сайта диктантпобеды.рф. Сам Диктант начнется в 15.00 и продлится ровно 45 минут. В 15.45 начнется сбор работ, упаковка и передача КИМов в Региональный центр обработки информации.

Координаторы проекта призывают всех правильно и аккуратно заполнить бланки и получить 13-значный код, который впоследствии будет идентифицироваться в системе. Это важно для того, чтобы получить результат. Многие забывают указывать телефон и электронную почту, а ведь это серьезно затруднит поиск участника в том случае, если он станет, например, победителем и будет претендовать на приз или дополнительные баллы при зачислении в вуз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала проведения «Диктанта Победы» в 2019 и 2020 гг. в нём приняли участие 1,5 миллиона человек. В 2020 году Диктант писали 85 регионов Российской Федерации и 76 стран, на 11 тысячах площадках по всему миру, а в проведении мероприятия помогали 25 тысяч волонтеров.