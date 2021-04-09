Расписание трансляций матчей 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 10-12 апреля 2021

В центральном матче тура «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Фото: ФК «Локомотив» (Москва).

Отгремели баталии четвертьфиналов Кубка России, пора возвращаться к Премьер-лиге. 10 апреля стартует очередной тур РПЛ, на этот раз 25-ый. Продлится он три дня, зрителей ждет несколько очень интересных противостояний. Публикуем полное расписание трансляций матчей 25 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 10-12 апреля.

В эти выходные зрителей федерального канала «Матч ТВ» не побалуют изобилием игр, зато покажут центральную встречу тура. Но обо всем по порядку.

Все субботние поединки 25 тура РПЛ в прямом эфире покажут на «Матч. Премьер». Это и бой «Химок» и «Тамбова», и матч «Уфы» и «Ахмата», которые только-только встречались в Кубке России, и встреча «Ростова» Валерия Карпина и «Рубина» Леонида Слуцкого. Последний матч, без сомнений, главная игра дня. Обе команды претендуют на еврокубки и демонстрируют зрелищный футбол – настоящий подарок для болельщика.

Воскресенье, 11 апреля, будет более богатым на матчи. Откроет игровой день поединок в Туле между местным «Арсеналом» и «Краснодаром». Это матч примечателен тем, что станет первым для Виктора Ганчаренко у руля «быков». Белорусский специалист только-только покинул ЦСКА и примкнул к «Краснодару». Встречу покажут на «Матч. Премьер».

Как и игру «Сочи» и «Зенита». Это поединок лидера чемпионата и претендента на еврокубки.

Кроме того, в этот день пройдет встреча «Динамо» и «Урала» в Москве. Бело-голубые сенсационно вылетели из Кубка России от представителя ФНЛ «Крыльев Советов», команде Сандро Шварца нужно срочно реабилитироваться.

На «Урал» же ничего не давит – екатеринбуржы далеко как от зоны стыковых матчей, так и от еврокубковой зоны. В отличие от москвичей, которым нужно кровь из носу брать очки в этом поединке, чтобы удержаться в лидирующей группе.

Ну а на сладкое в воскресенье припасена игра в Черкизове, где встретятся вторая и третья команды чемпионата «Спартак» и «Локомотив». «Железнодорожники» выиграли все матчи после возобновления сезона и гигантскими прыжками влетели в топ-3. От «Спартака» хозяева предстоящего матча отстают на четыре очка.

Центральную игру тура в прямом эфире покажут и на «Матч ТВ», и на «Матч. Премьер».

Закроет программу тура встреча в понедельник, 12 апреля. В 19:00в Москве ЦСКА примет «Ротор». «Армейцы» борются за попадание в призеры, а «Ротор» всеми силами старается закрепиться в Премьер-лиге. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Матч. Премьер».

25 тур РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

10 апреля, суббота

14:00 «Химки» - «Тамбов». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

16:30 «Уфа» - «Ахмат». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00 «Ростов» - «Рубин». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

11 апреля, воскресенье

14:00 «Арсенал» - «Краснодар». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

16:30 «Динамо» - «Урал». Прямая трансляция на «Матч ТВ».

16:30 «Сочи» - «Зенит». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00 «Локомотив» - «Спартак». Прямая трансляция на «Матч. Премьер» и «Матч ТВ».

12 апреля, понедельник

19:00 ЦСКА – «Ротор». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».