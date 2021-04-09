«Они сражаются за сердца детей»: самарские врачи спасли жизнь пятилетней девочки со страшным диагнозом

Малышка перенесла уже четыре серьезные операции, осталась последняя Фото: ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова

Непростой путь из пяти этапов

Пятилетняя девочка из Самары готовится уже к пятой операции. У ребенка очень сложный порок сердца и еще 30 лет назад врачи бы развели руками, ведь дети с таким заболеванием были обречены. Но сегодня медики Самарского кардиоцентра всеми силами стараются помочь маленькой пациентке обрести здоровое и счастливое детство.

Пятилетняя Василиса первый раз попала на операционный стол через несколько дней после рождения. За плечами маленькой героини уже четыре сложные операции. Осталась заключительная - пятая.

- У девочки очень сложный врожденный порок сердца – отсутствует один из желудочков. Диагноз был поставлен во время беременности. После очередного скрининга маму Василисы направили в кардиологический диспансер на дообследование. К сожалению, опасения подтвердились и весь оставшийся срок женщина наблюдалась у нас, - рассказывает главный внештатный специалист регионального минздрава по детской кардиохирургии Сергей Шорохов.

С развитием медицины у Василисы появился шанс справиться со своей болезнью. По словам врачей, путь поэтапной гемодинамической коррекции должен помочь маленькому сердечку полноценно работать с одним желудочком. Этот путь довольно не простой, пациентке придется пройти, как правило, пять этапов.

Не каждый врач способен на такое

- Не каждый кардиохирург способен выполнить одно за другим вмешательство, но наши самарские врачи постоянно совершенствуют свои навыки, изучают практику и опыт коллег из ведущих федеральных клиник, делятся результатами, - отмечают в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере.

В случае с маленькой Василисой не так все однозначно и легко. Ситуация осложнилась тем, что начал «пропадать» один из сосудов, который питает легкие. Малышка в какой-то момент начала быстро уставать, а иногда ей будто не хватало воздуха, и она начинала задыхаться. Врачи кардиоцентра смогли спасти ребенка, «вырастили» ветку сосуда и восстановили кровообращение. Такая методика тоже когда-то казалась фантастикой, а теперь довольно часто применяется в практике самарских врачей.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, на днях её выписали из стационара. Однако через несколько месяцев она снова вернется в стены больницы, ставшие такими родными, на заключительную операцию.

- Мы все надеемся, и я и врачи, что это хирургическое вмешательство будет для Василисы последним. Я искренне благодарна кардиохирургам нашей больницы за то, что не сдались и продолжили бороться за жизнь нашей доченьки, - говорит мама Анастасия.

Родители Василисы желают также всем родителям никогда не сдаваться и доверять людям в белых халатах, которые каждый день сражаются за сердца наших детей.