«Держись, сына у тебя больше нет»: в Самаре раскрыли убийство Бумера

Мать погибшего упала в обморок, узнав о расправе, там более, что убийцей называют его лучшего друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец дружбе

8 декабря прошлого года небольшой поселок, входящий в состав Самары, будет еще долго вспоминать со скорбью: в этот день погиб Денис по прозвищу Бумер. Парень был судим, но все, кто его знали, сходились во мнении: более спокойного и справедливого человека найти сложно.

Лучший друг Бумера - тоже Денис, по словам знакомых, - его полная противоположность: когда трезвый, ведет себя адекватно, а когда выпьет, становится буйным и агрессивным.

Двух Денисов связывала давняя дружба и совместное отбытие наказания в одной из близлежащих колоний. Парни часто спорили по самым разным поводам, бывало, что и ругались, но быстро мирились. Что стало причиной трагедии в тот день? На этот вопрос долгое время пытались ответить самарские следователи.

Все дело в полке?

8 декабря прошлого года выпало на вторник, однако оба Дениса и их соседи и друзья не работали, а “заправлялись” алкоголем. Одна из девушек, которая находилась тогда с ними - Наталья - посмотрела на всю честную компанию и решила, что пока мужчины относительно трезвы, это нужно использовать: сделать так, чтоб они повесили ей полку на кухне.

Нужных инструментов не было, компания на какое-то время разбрелась, потом собрались снова, на столе то и дело появлялась водка.

В какой-то момент один из Денисов, по словам знакомых, традиционно пришел в плохое настроение.

- Мы ушли домой, а там он достал нож и стал точить его. Мне сказал идти погулять, - Анна, которая до этого родила Денису четверых детей, признавалась позже следователям: в тот момент она реально испугалась, тем более, что сожитель уже поднимал на нее руку ранее.

Анна ушла у друзьям, вскоре вся компания, за исключением Дениса с ножом, вновь собралась у Натальи, чтобы повесить полку. Когда дело было сделано, в дверь начал стучать Денис.

Не успели спасти

Далее свидетели расходятся в показаниях: кто-то говорит, что парень искал “свою” Анну, другие - что он кричал “Позови мне Бумера”. Наталья дверь агрессивному гостю не открыла и посоветовала ему идти “развеяться”, но тот не успокаивался, и тогда его друг Бумер вышел к нему поговорить.

Дверь сама собой захлопнулась, вскоре Наталья и ее гости услышали шум, крики, стон. Женщина открыла входную дверь и увидела страшную картину: Денис выдернул из шеи друга нож, хлынула кровь, Бумер побледнел и начал сползать по стене вниз.

Его затащили в квартиру, попытались зажать рану, вызвали “Скорую помощь”, но медики спасти его не смогли.

- Я знала, что Денис пошел вешать полку к соседке. А тут приходит его друг и говорит мне: “Держись, у тебя сына больше нет”, - узнав, что Дениса зарезали, его мать потеряла сознание.

Тайны следствия

Ни Наталья, ни ее гости, ни сам Денис так и не смогли вспомнить, из-за чего тот разозлился на Бумера настолько, чтобы убить его. Нож следствию также обнаружить не удалось.

Впрочем, сперва показания свидетелей, а потом и признание самого Дениса позволили почти полностью восстановить события того дня.

- Ему в итоге предъявили обвинение в убийстве, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова. - В марте дело направили в суд.

Какие показания дадут свидетели и подсудимый, пока не ясно. Денису, если его вина в убийстве Бумера будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы