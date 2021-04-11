Помощь многодетной семье и расчистка канала реки: Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани

Дмитрий Азаров во время встречи с жителями Сызрани.

Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров повел в Сызрани личный прием. Жители города пришли со своими проблемами, на решение которых может уйти как несколько дней, так и несколько месяцев. Например, очистка водного канала, ремонт проезда или переселение из ветхого жилья.

Канал для гребцов

Сызранка Татьяна Ковылова рассказала главе региона о проблемах, с которыми столкнулись молодые спортсмены. Ее сын занимается академической греблей. У этого вида спорта в Сызрани богатая история, связанная с медалями и выступлениями за национальную сборную.

Тренировки гребцов проходят на канале около ГЭС на реке Сызранке. В последнее время канал пришел в упадок.

- В Англии этим видом спорта занимаются сэры и пэры, у нас же — любой желающий, которому позволяют это физические данные, - рассказала Татьяна Ковылова. - У нас есть спортсмены, которые выполняют разряды и претендуют на уровень кандидатов в мастера спорта. Греблей занимаются больше 100 человек, у нас есть база, которая позволяет проводит соревнования как минимум областного масштаба. Но заниматься становится все труднее.

По словам замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максима Шаго, канал могут привести в надлежащий вид по нацпроекту «Экология». Министерство уже готовит заявку на конкурс. Проект получил предварительное одобрение в министерстве природных ресурсов России.

- В случае победы регион получит больше 250 миллионов рублей. Эти деньги позволят привести в порядок несколько водных объектов в регионе, - считает Шаго.

Канал на Сызранке приведут в порядок в первую очередь, однако случится это не раньше 2022 года. Это не очень понравилось губернатору. Дмитрий Азаров поручил министерству лесного хозяйства заняться каналом уже в этом сезоне.

- Молодым гребцам желаю успехов, попасть в сборную и оставаться там до пенсии. Буду за вас болеть. А подготовку соответствующей акватории мы вам обеспечим, - пообещал Дмитрий Азаров.

Новая квартира

Семья Федосовых не может выехать из расселенного властями города ветхого дома. Внучка Анастасия живет в заброшенном здании, которое облюбовали бездомные и асоциальные люди. За девушку очень волнуется ее бабушка, которая каждый день дежурит в доме.

- Всех остальных жильцов расселили до декабря 2020 года, а нам новую квартиру обещают дать только в 2022-м. Это небезопасно, молодая девушка не должна жить в таком месте, поэтому мы решили попросить о помощи губернатора, - посетовала женщина.

Так произошло из-за судебного разбирательства по поводу собственности на квартиру, объяснил глава Сызрани Николай Лядин. Он пообещал, что до 30 сентября этого года Анастасии предоставят новую квартиру.

Дмитрий Азаров же посоветовал девушке принять помощь мэрии и перебраться пока во временное жилье, пока Анастасии власти не купят новую квартиру.

- Нужно перебраться в более безопасное место, даже если речь идет всего о нескольких месяцах. Пожалуйста, обдумайте это предложение взвешенно, вам обязательно с этим помогут, - заверил губернатор.

Ремонт дороги

Внутриквартальный проезд в районе дома на улице Новостроящейся не ремонтировали с 60-х годов. Дорогу там постоянно заливает, в проезжей части постоянно образуются ямы. Местные жители обратились к губернатору с просьбой посодействовать ремонту дороги.

Дмитрий Азаров пообещал, что этот проезд отремонтируют в первую очередь. На сызранские дороги в этом году потратят 240 млн рублей, часть этих денег пойдут на внутриквартальные проезды.

Швейная машинка для девочки

У многодетной матери Марии Филипповой, которая вместе с мужем воспитывает семерых приемных детей и двух своих, следующая проблема. У одной из дочерей женщины проблемы со здоровьем, она занимается в коррекционной школе шитьем. Однако недавно у девочки сломалась швейная машинка, а новую многодетная семья позволить себе не может.

Губернатор поручил купить будущей швее технику, а семье Филипповых предложил помощь с обустройство теплицы на приусадебном участке.