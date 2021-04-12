Совсем не лето! Какой погодой встречал Юрия Гагарина Куйбышев 12 апреля 1961 года

В дни визита Гагарина в Куйбышеве лежал снег. (фотограф газеты «Волжская коммуна» А. Тихомиров). Апрель 1961 г. https://archive.samregion.ru/info_act/exhibitions/pervy_put/

В день 60-летнего юбилея первого полета человека в космос "Комсомольская правда" и Приволжский УГМС решили восстановить детали дней, когда в Куйбышев приезжал Юрий Гагарин. Один из визитов пришелся на 16 марта, тогда Юрий Алексеевич с другими космонавтами прибыли в город на облет территории, где ему предстояло приземлиться в апреле.

- 16 марта 1961 года средняя температура воздуха была 0 градусов. Это было выше нормы на 5 градусов. Ночью было -1, днем воздух тоже не очень хорошо прогрелся до +1 градуса. В течение всех суток было облачно. Днем 16 марта было всего два солнечных часа, остальные 9-ть небо закрывали облака. Отмечалась дымка, в отдельные периоды снег при юго-западном ветре с порывами до 9 м/с. Фиксировалась небольшая метель, рассказала корреспонденту "КП-Самара" начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

17 марта, отдохнув в санатории ПриВО, рано утром космонавты улетали. Куйбышев также провожал их пасмурной погодой.

- Среднесуточная температура была 0,2, выше нормы на 4,4 градуса. Весь день было пасмурно. Отмечался мокрый снег, дождь. В тот день выпало большое количество осадков: за сутки 14,7 мм, это больше декадного количества.

Самый знаменательный визит Гагарина в Куйбышев был, конечно, 12 апреля, когда его после приземления привезли из Энгельса и разместили для отдыха на Обкомовских дачах. Не смотря на то, что с предыдущего визита космонавта прошел месяц, и должно было потеплеть, у погоды были другие планы.

- 12 апреля, когда Гагарин вернулся на землю, в Куйбышеве было даже холоднее, чем в марте. Среднесуточная температура - 0.6 градуса, ниже нормы на 6,5 градусов, ночью было - 4,6, был мороз, а днем +5,1 градуса. Большую часть дня светило солнце, но кратковременно отмечалось выпадение ливневого мокрого снега количеством 0,6 мм. Ветер был южный со скоростью 3 - 5 м/с, - рассказывает Людмила Анурова. - На следующий день, 13 апреля, осадков уже не было. День был чуть теплее предыдущего. Максимально воздух прогревался до 8 градусов. Ночью было -1 градус. Средняя температура воздух 13 апреля составила +4,2 градуса, ниже нормы на 1,5 градуса.

Почти такая же весна

Самарцы, современники Юрия Гагарина вспоминают, что эта весна очень похожа на весну 1961 года.

- Вы только представьте, мы видим почти ту же картину, что и тогда Гагарин. Такая же заснеженная Волга в марте, холод и легкий намек на весну, - делится воспоминаниями журналист, автор книги "Начало звездных дорог" Валентина Полетаева.

По ощущением погода в марте 1961 года и в этом году похожи, но по точным данным различия все же есть.

- Сходится скорость ветра, 9 м/с. Но в этом году 16 марта было прохладнее. Максимальная температура воздуха была -2,1 градуса, 17 марта - 2,8 градуса. Среднесуточная температура воздуха составила -7,8 градусов - 7,7 градусов. Минимальная температура в ночь на 16 марта - 11,4, а на 17 марта - 5,8, - рассказа Людмила Анурова.

Ну а этот юбилейный день космонавтики в Самаре оказался очень теплым: сегодня синоптики обещают до 20 градусов. А вот пасмурно судя по всему будет также, как и 60 лет назад.

КСТАТИ

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