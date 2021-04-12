Власти рассказали, где под Самарой могут построить крематорий

Сейчас самарских усопших приходится кремировать в других городах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Самарой все-таки могут построить крематорий. Власти рассказали, где он может располагаться. Сейчас варианты площадок рассматривают совместно с потенциальными инвесторами.

«Нужна санитарно-защитная зона»

Планы по строительству крематория в Куйбышеве первоначально разрабатывали еще в 80-х годах. Тогда строить подобные сооружения собирались по всей стране, но эти планы так и не были воплощены в жизнь. Позже к теме неоднократно возвращались и даже отвели под строительство участок земли рядом с кладбищем «Рубежное». Но сначала на крематорий не хватало денег. А когда в конце 2017 года инвестор все-таки нашелся и даже получил в минстрое разрешение на строительство, против возведения крематория выступили жители поселка Рубежное. В результате проверяющие органы нашли в документах нарушения, и в июне 2018-го выданное ООО «Астерс» разрешение на строительство было отозвано.

Как рассказали в мэрии Самары, на сегодняшний день участков, подходящих для строительства крематория, в черте города нет.

- В действующем Генплане Самары размещение объектов для кремации не предусмотрено, - сообщили в департаменте строительства. – По требованиям Роспотребнадзора крематорий классифицируется как объект, требующий санитарно-защитной зоны от 500 до 1000 метров. На этом расстоянии запрещается размещение жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Поэтому изыскать земельный участок под размещение данного объекта на территории Самары не представляется возможным.

Вот такой крематорий хотели построить в Рубежном, но жители воспротивились. Фото: taburent.ru

«Ищем площадку»

Тем не менее, потребность в альтернативных вариантах погребения осталась. Сейчас участок под возведение крематория активно ищут в ближайших к городу районах. В министерстве строительства Самарской области пояснили, что глава региона дал поручение изыскать подходящую площадку с учетом всех требований СанПиН.

- Муниципальные власти Самары, Волжского, Красноярского и Кинельского района совместно с потенциальными инвесторами рассмотрели несколько вариантов площадок, подходящих для размещения крематория,- пояснили в минстрое. – Все они располагались на территории, прилегающей к Самаре. В итоге в настоящее время рассматриваются предложения по размещению крематория на территории Красноярского района.

КСТАТИ

Несмотря на то, что в Самаре нет своего крематория, заказать услугу кремации в местных ритуальных агентствах все же возможно. Правда, обойдется она недешево. Усопшего отвезут в крематорий, например, Москвы или Тулы. По открытым данным, сама кремация обойдется в сумму от 18 тысяч рублей, транспортировка – еще в 60 тысяч.

НА ЗАМЕТКУ

Сегодня в России 27 действующих крематориев в 23 городах от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ближайшие к Самаре крематории находятся в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Туле, Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 наивных вопросов о строительстве крематория в Самаре

Разбираемся вместе с экспертами, как изменит жизнь Самары объект, о необходимости которого говорят уже много лет (подробности)