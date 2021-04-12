Библиночь в Самаре 2021: полная программа всероссийской культурной акции

Библионочь в Самаре 2021 пройдет не только в библиотеках, но также в музеях и книжных магазинах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Библионочь в Самаре 2021 состоится 24 апреля. Акция пройдет на нескольких культурных площадках города (в библиотеках, музеях и книжных магазинах), которые приготовят для своих посетителей выставки, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с литераторами. В 2021 году во всем мире отмечают юбилей первого полета Юрия Гагарина на орбиту Земли, поэтому тема Библионочи будет звучать так: «Книга — путь к звездам».

Библионочь в книжных магазинах

Традиционно во время акции Библионочь в книжных магазинах можно будет купить книги по выгодным ценам. Популярные офлайн- и онлайн-магазины стараются привлечь книголюбов не только приятными скидками, но также розыгрышами призов и подарками. Причем у продавцов книг акция не привязана к конкретной дате, она может стартовать в разные дни и длиться неделю или даже месяц. В это время в одном и том же магазине могут действовать скидки на книги разных издательств. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями, нужно следить за расписанием скидок на сайтах или в группах магазинов в соцсетях.

Книжный магазины устраивают в дни Библионочи распродажи. Фото: pixabay.com

Самарская областная универсальная научная библиотека

24 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города присоединиться к Всероссийской акции. Здесь уже открыли регистрацию на площадки Библионочи 2021. В программе праздника:

- Экскурсии по книгохранилищу и отделу редких книг. Записаться на экскурсию можно здесь.

- Космическое «Что? Где? Когда?», в котором смогут принять участие команды знатоков от 3 до 6 человек, но также можно прийти на игру одному, без команды. Записывайтесь на интеллектуальную игру здесь.

- Мастер-класс по созданию планет по книгам писателя-фантаста Кира Булчева «Планета для Алисы» (6+). Записывайтесь здесь.

- Лекция художника, доцента кафедры декоративно-прикладного творчества Алексея Давыдова «Космогенез в современной абстрактной живописи». Регистрация на лекцию здесь.

ГДЕ: Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

КОГДА: 24 апреля 2021 года, 18.00 – 22.00.

Вход по регистрации.

Любителей книги приглашают в главную библиотеку города на Библионочь Фото: pixabay.com

Самарская областная юношеская библиотека

В библиотеке для юных читателей уже идет подготовка к Библионочи 2021. Здесь стартовал космический арт-марафон. Каждую неделю в группах библиотеки в социальных сетях предлагают тему для рисунков, готовые работы участники должны загружать в альбом. А 24 апреля в рамках всероссийской акции в юношеской библиотеке подведут итоги марафона и посетители смогут увидеть лучшие образцы художественного творчества его участников.

ГДЕ: Самарская областная юношеская библиотека, пр. Ленина, 14.

КОГДА: 24 апреля, с 10.00 до 23.00.

Вход свободный.

Юношеская библиотека готовит к Библионочи много интересного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самарская областная детская библиотека

Библиотека для самых маленьких приглашает на всероссийскую акцию любителей книг и их родителей не ночью, а утром и днем. Для гостей подготовят тематические книжные выставки, увлекательные викторины и полезные мастер-классы. Напоминаем, что посетить книжную акцию в детской библиотеке можно только по предварительной записи.

ГДЕ: Самарская областная детская библиотека, ул. Невская, 8.

КОГДА: 24 апреля.

Вход по предварительной записи.

На Библионочь в детскую библиотеку нужно записываться заранее. Фото: pixabay.com

Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого

Для тех, кто решил провести Библионочь в Литературном музее, 24 апреля в 16.00 пройдет экскурсия «Алексей Толстой. Смена оптики», на которой расскажут, как писатель за свою жизнь успел сменить как минимум 5 ипостасей. Стоимость экскурсии – 150 руб.

В этот же день, в 13.00, работники музея приглашают желающих на пешеходную экскурсию «Следуй за Гашеком» по историческому центру Самары. На прогулке посетители узнают, по каким улицам ходил известный чешский писатель, что успел сделать для нашего города, чем запомнился самарцам. Экскурсия стоит 200 рублей.

Кроме этих мероприятий во время Библионочи будет много интересных событий. Подробная программа акции в литературном музее скоро появится.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: 24 апреля.

Фестиваль современной поэзии совпадает с Библионочью. Фото: pixabay.com

Мини-фест «Поэтическая логоцентрика». Цирк Олимп

Дата проведения литературного фестиваля в Самаре совпадает с датой акции Библионочь в Самаре 2021. Фестиваль актуальной поэзии «Поэтическая логоцентрика» пройдет 24 и 25 апреля. Откроется он 24 апреля в 12.00 и завершится 25 апреля в 17.30. Это будут два насыщенных культурными событиями дня.

24 апреля состоятся поэтические чтения современных самарских авторов, будет презентована Антология актуальной самарской поэзии «Движение на грани стекла». Москвич Владимир Коркунов представит свою книгу ««Побуждение к речи: 15 интервью с современными поэт[к]ами», московский поэт Геннадий Каневский расскажет о своей книге «Не пытайтесь покинуть», Александр Скидан из Санкт-Петербурга представит новинки издательства «Литературное обозрение» и свою книгу «Контаминация», Анна Синицкая расскажет о современной польской литературе.

25 апреля начнется с блиц-обзора книг самарских авторов, в этот день будет презентация книги стихов Владимира Коркунова «Последний концерт оркестра-призрака», двух книг Марии Малиновской «Каймания» и «Движение скрытых колоний». Алексей Масалов прочтет лекцию «Русская непрозрачная поэзия: от метареализма до конца 2010-х годов». Фестиваль завершится Большими поэтическими чтениями, в которых примут участие авторы из Самары и гости из других городов.

ГДЕ: галерея «Виктория», ул. Некрасовская, 2.

КОГДА: 24-25 апреля.

Вход свободный.

Программа Библионочи в Самаре 2021 будет пополняться. Следите за обновлениями!