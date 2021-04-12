«Фамилию не знаю, адрес не помню»: девушка из необычной семьи ищет в Самаре потерянную бабушку

Таким был Анатолий Казаков (крайний слева) в 70-х, когда гостил у самарских родственников. Фото: семейный архив

Таисия Казакова из Марий Эл может дать фору любому детективу – вот уже несколько лет девушка и ее мать собирают свое генеалогическое древо, по крупицам разыскивают данные о близких и дальних родственниках. Сейчас в генеалогическое древо вписаны уже десятки имен. Но в своих поисках Таисия столкнулась с практически неразрешимой проблемой – найти в далекой Самаре двоюродную бабушку, о которой ей известно только имя, девичья фамилия, да примерная дата рождения.

- Я пыталась искать ее через социальные сети, отправляла заявку в программу «Жди меня», но все безрезультатно. Понимаю, что надеяться можно только на чудо, но все же рассчитываю на помощь читателей «Комсомолки», - признается Таисия Казакова журналисту «КП-Самара». – Год назад благодаря СМИ мы нашли тетю моей мамы в Ржеве. Правда, тогда мы знали ее фамилию, были старые фото. Когда в газете напечатали статью, 94-летняя бабушка узнала себя на фото 30-х годов и уже на следующий день позвонила нам! Сейчас мы плотно общаемся с найденными родственниками. А 23 февраля прошлого года я нашла на сайте «Память народа» информацию про прадеда со стороны отца – Степана Васильевича Казакова. И начала поиски родни в этом направлении. Очень надеемся на помощь самарцев – вдруг кто-то узнает и мою двоюродную бабушку?

Сбежала от мачехи

По истории семьи Казаковых впору снимать бразильский сериал. Степан Казаков родился в 1903 году в большой крестьянской семье - три старшие сестры и младший брат. Семья не сумела без потерь пережить сложные годы революции и гражданской войны: в 1919 году у Степана умерла мать. А вскоре, в начале 1920-х годов, Степан завел свою собственную семью.

- В этом браке родилось три девочки, - рассказывает Таисия Казакова. - Имя первой мне узнать не удалось – она сильно болела и прожила недолго. Вторая сестра – это моя бабушка, Таисия, в ее честь меня назвали. Третью сестру звали Прасковья.

Именно Прасковья послужила причиной серьезного разлада в семье. Мужчина был уверен, что жена «наставила ему рога», и Прасковья вовсе не его дочь. Хотя убедительных доказательств того, что ребеночка супруга нагуляла на стороне, мужчина найти так и не смог, дальнейшая семейная жизнь у Степана не заладилась, и уже в 30-х годах он ушел от жены и девочек. Поначалу забрал было у неверной жены Таисию - ее он продолжал считать своей дочерью. Однако очень скоро нашел себе новую жену, а для девочки жизнь с мачехой оказалась невыносимой. В результате Таисия сбежала домой, к матери, и с отцом виделась не слишком часто.

Племянник Любовь Степановны и отец Таисии Анатолий Казаков во время службы в армии. Фото: семейный архив

Муж увез в Куйбышев

Когда началась война, Степан Казаков ушел на фронт. Всю войну прошел рядовым, служил в разведке в топографической службе. Вернувшись домой после долгого отсутствия, почти сразу занял должность управляющего местным отделением банка в поселке Мари-Турек. Но и про личную жизнь не забывал – за семь лет, с 1946 по 1953 гг, от новой жены у Степана Казакова родилось четверо детей. Одновременно появился на свет и внук – сын Таисии.

- Мой отец родился в 1950 году, и по возрасту был близок к детям Степана от нового брака, хотя фактически это были его сводные дядья и тетки. В детстве он бывал в доме новой семьи деда, но та жена его не слишком жаловала, - рассказывает Таисия Казакова. - А в 1953 году Степан умер от воспаления легких, и через какое-то время поездки к той родне и вовсе сошли на нет. Единственные, кого запомнил отец – это дочь Степана Любовь, она была его старше на год или два, и ее брат Анатолий, но тот покончил с собой в юности из-за неразделенной любви.

Любовь Казакова - единственная из новой семьи Степана, с кем потомки его первой жены хоть как-то поддерживали отношения до середины 1970-х годов. И именно ее сейчас и пытается разыскать правнучка Степана Таисия.

- Любовь Степановна должна проживать в Самаре, оттуда родом ее муж. Как его зовут - не знаю. Он служил в ракетных войсках у нас в Марий Эл в начале 70х или в конце 60х. Здесь в Йошкар-Оле они, видимо, и познакомились. А по окончании срочной службы, они вместе уехали в Самару, - рассказывает Таисия. - Мой папа Анатолий Николаевич Казаков - родной племянник Любовь Степановны. Он даже был у них в гостях в Самаре (тогда Куйбышеве) примерно в 1975г, но к сожалению, не запомнил ни адрес, по которому они жили, ни новую фамилию Любови по мужу. Помнит только, что тот работал на заводе.

Сводная сестра Любовь Степановны - Таисия Казакова. Фото: семейный архив

Вернулись на родину из-за умирающей бабушки

Вскоре после этого Казаковы уехали в Казахстан и вовсе потеряли связь с оставшимися в России родственниками.

- Моя семья прожила в Казахстане 16 лет. Там я родилась, там пошла в первый класс. Но в 1992 году нам пришлось оттуда уехать. Бабушка Таисия (как раз сводная сестра Любови Казаковой) была уже при смерти, и хотела умереть на родине, - вспоминает девушка. – Специально арендовали самолет только на нашу семью, взяли с собой врача, который нас сопровождал. Сейчас это конечно чем-то немыслимым кажется. Тем не менее, мы успели добраться до родной земли. Бабушка вскоре умерла, а мы так и остались жить в Марий Эл.

Когда Таисия увлеклась составлением генеалогического дерева, она вспомнила рассказы отца о самарских родственниках и собрала всю известную информацию. К сожалению, ее оказалось катастрофически мало.

- У нас нет ни замужней фамилии, ни адреса Любови, только старые фото отца – как раз с тех времен, когда она с ним встречалась в последний раз. Да еще семейная история. Хочется надеяться, что этого хватит для того, чтобы найти родню, - говорит Таисия Казакова.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Любови Степановне Казаковой, пишите Таисии сюда.