Вкусный мастер-класс: в Тольятти детей-сирот научили готовить знаменитый десерт Павлова

В нем участвовали 25 ребят в возрасте от 11 до 19 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В апреле в тольяттинском центре для детей-сирот при поддержке предприятия «КуйбышевАзот» прошел кулинарный мастер-класс, во время которого они учились готовить одно из вкуснейших и сложнейших блюд, придуманных в XX веке – десерт Павлова.

Мастер-класс проходил в рамках программы постинтернатного сопровождения, который готовит детей к выходу в мир после детских домов. Не секрет, что многие сироты не умеют готовить, не знают, как рассчитать «коммуналку» и много других полезных вещей. Всему этому учат как раз на программе постинтернатного сопровождения.

- В рамках этой программы три года назад мы запустили проект «Кулинарная планета» и создали кафе-студию, где ребят учат готовить, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» директор ГКУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» Лариса Юмашева. – Начиналось все с простых супов, пасты, котлет и пирожков, но теперь проект перерос в нечто большее: к нам приезжают знаменитые повара: Василий Емельяненко, Александр Кожохару, мастера своего дела с Омска и Казани, а также шеф-повара из тольяттинских ресторанов. На их мастер-классы приходят все желающие.

Шеф-повар выбирала такие блюда, которые дети теоретически могли бы позже повторить сами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На мастер-класс шеф-повара Елены Алексеевой из клуба семейного отдыха «Подснежник», который входит в социальную структуру ПАО «КуйбышевАзот, пришли 25 ребят в возрасте от 11 до 19 лет. С «Подснежником» Центр «Единство» связывает тесная дружба. Началась она благодаря «КуйбышевАзоту», который в прошлом году подарил центру абонементы на посещение аква-зоны в «Подснежнике». В этом году руководство «КуйбышевАзота», узнав о «Кулинарной планете», предложило поучаствовать в нем шеф-повару «Подснежника» Елене Алексеевой, и она согласилась.

– Я люблю учить, мне это приносит удовольствие – делиться своим опытом и знаниями. В центр «Единство» я приехала заранее, узнала возраст детей, их предпочтения и выбрала те блюда, которые будут им интересны – горячая закуска и десерт, которые они в будущем сами смогут легко повторить. Ребята все схватывали на лету, очень быстро все поняли и усвоили, - рассказала шеф-повар Елена Алексеева.

В меню в этот раз были сырные шарики с ветчиной в кукурузных хлопьях и знаменитый десерт «Павлова». Он назван в честь знаменитой балерины Анны Павловой, потому что он должен быть нежным и воздушным. Он состоит из безе, крема и свежих фруктов, одно неверное движение во время готовки – и все придется переделывать.

Шеф-повар Елена Алексеева заранее узнала возраст детей, их предпочтения и выбрала те блюда, которые будут им интересны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я поражена тем, как Елена Александровна общалась с детьми и все им объясняла, - призналась Лариса Юмашева. – Она очень доброжелательно и чутко работала с детьми, они смотрели на нее с открытыми ртами, но все-таки многое уже могли делать сами.

Дети тоже остались в восторге: и сырные шарики, и десерт удались на славу:

– Как доступно и понятно шеф-повар все показала и объяснила, - восхищалась воспитанница центра «Единство» Аня. - Мне понравилось все – начиная от преподнесения информации и до дегустации блюд! Вкусно!

Как всегда, мероприятие закончилось чаепитием, во время которого дети могли пообщаться с гостьей не только на кулинарные темы. Для ребят это очень важно, потому что позволяет им поверить в себя, свои силы, плюс увидеть, как живут люди в «обычном» мире. Не все участники проекта «Кулинарная планета» становятся поварами, но некоторым он позволяет открыть в себе талант: двух ребят из центра «Единство» уже пригласили на практику в реально работающие заведения – в кафе-ресторан в клубе «Подснежник» и в жигулевский ресторан «Конь-огонь».

Знаменитый десерт состоит из безе, крема и свежих фруктов, одно неверное движение во время готовки – и все придется переделывать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Сырные шарики с ветчиной в кукурузных хлопьях

На одну порцию нам понадобится:

- ветчина - 80 гр.

- сыр «Гауда» - 80 гр.

- яйца - 3 шт.

- крахмал кукурузный - 20 гр.

- хлопья кукурузные не глазированные - 100 гр.

- масло растительное - 0,5 ст. л.

Соус :

- кетчуп - 50 гр.

- острый соус Чили с кусочками семян перца - 20 гр.

Все ингредиенты соединить - и соус готов.

Способ приготовления шариков :

Сыр и ветчину необходимо натереть на крупной терке, соединить вместе, добавить 1/2 яйца, крахмал кукурузный - 5 гр, по желанию можно добавить прованские травы и свежий чеснок, натертый на мелкой терке. Из полученной массы скатать 8-9 шариков, сверху посыпать оставшимся крахмалом.

Хлопья измельчить и просеять, в одну миску насыпать мелкую крошку, в другую - крупную.

Яйца тщательно взбить в отдельной глубокой тарелке.

Теперь ровные шарики опускаем в миску с яйцом, затем - в мелкие хлопья, после - снова в яйцо, а затем - в крупные хлопья. Придаем ровную форму шарикам и убираем их в морозильную камеру до застывания.

Отдельно в глубокий сотейник наливаем растительное масло, даем ему нагреться на среднем огне и приступаем к жарке. Обжариваем до золотистой корочки в течение 1-2 минут, после жарки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавить изделие от лишнего жира.

Гарнируем тарелку, в центр кладем соусник с соусом Чили, вокруг соусника по кругу выкладываем шарики, декорируем свежей зеленью.

Приятного аппетита.