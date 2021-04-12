В год 60-летия полета Гагарина самарские школьники бесплатно посетят «космические» музеи

В юбилейный год полета Гагарина в космос самарские школьники бесплатно посетят "космические" музеи

Школьники из Самарской области в год 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос посетят «космические» бесплатно. Об этом говорится в сообщении партии «Единая Россия».

- Школьники Самарской области бесплатно посетят «космические» музеи губернии в год празднования 60-летия первого полета Гагарина в безвоздушное пространство, - сказано в сообщении.

Познавательные экскурсии, связанные с космосом, для детей из районов губернии организует «Единая Россия» по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

С таким предложением к главе региона в конце марта обратилась многодетная мама из Кинельского района Ольга Дикарева. Губернатор идею не только поддержал, но и предложил ее масштабировать, чтобы все дети губернии могли попасть на такие экскурсии.

Региональное отделение партии «Единая Россия» организацию поездок взяло на себя. «Очень надеюсь, что благодаря нашему музею, юные таланты Самарской области будут выбирать для себя космические дороги в спорте, космические дороги в искусстве, науке», - сказал Дмитрий Азаров.

Благодаря единороссам в музеях космической тематики уже побывали почти сотня детей из сельских районов губернии. Такие познавательные туры для школьников будут продолжены.

В День космонавтики в Самаре заложили капсулу в основание планетария. Появление в Самарской области такого знакового объекта, как планетарий будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и представителей молодого поколения, уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.