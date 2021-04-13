Перелеты в Турцию закрыли. Что теперь делать туристам из Самары, и почему им не вернут деньги

Многим самарцам не повезло - им придется отложить отдых в Турции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти России приняли решение временно приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за обострения эпидемиологической остановки. Журналисты «КП-Самара» узнали, как на это отреагировали в городе, и что теперь делать тем, кто уже купил путевки.

Для многих местных туроператоров это было как гром среди ясного неба. Уже сегодня утром и там начались массовые звонки с вопросами. Турфирмы ведут себя по-разному. Так, в «Pegas Touristik» отказываются говорить об альтернативах для путешественников.

— Единого плана действий у нас пока нет, — отвтетили корреспонденту «Комсомолки» в компании «Пять континентов».

Почти никто из самарских турфирм не готов сейчас точно сказать, можно ли будет поменять направление или придется переносить отпуск.

— Мы не уверены, что найдется много желающих сменить «все включено» в Турции на «три звезды с завтраком» в Сочи, — считают представители самарской компании «Турмаркет» . — Да и рейсов в Турцию в десять раз больше, такой пассажиропоток вряд ли смогут экстренно развернуть на другие направления.

Популярность Турции состоит еще и в том, что это было одно из немногих открытых направлений.

— Теперь туристам придется выбирать, что им ближе — пляжный отдых или экскурсионный. Первый с вылетом из Самары могут предложить ОАЭ, в конце апреля готовится к открытию Кипр, — уточняют в «Самараинтуре». — Попытаться составить конкуренцию могут и отечественные Сочи, Анапа, Геленджик и Севастополь. Экскурсии с вылетом из Самары готовят Санкт-Петербург, Калининград как альтернатива Чехии.

В преддверии 9 мая «Посети тур» отмечает интерес самарчан к Волгограду, Ульяновску и Татарстану. К тому же по России действует туристический кэшбэк — поэтому привлекательность российских регионов повышается еще больше. Вылетающих из Москвы ждут Куба, Сербия, Мальдивы, Армения или Беларусь.

Что касается туристов, прямо сейчас отдыхающих на курортах Турции, то их, по словам представителей компании «Самараинтур», возвращать планируют в плановом режиме, повторения опыта прошлого года не ожидается. В туристических компаниях добавляют — сейчас не так много людей, планировавших отдых в Турции. Многие просто боятся покупаться путевки заранее, учитывая прошлогоднюю ситуацию.

Операторы указывают и на то, что речи о возврате денег туристам сейчас не идет. Эта практика не очень распространена и не очень выгодная, ведь суммы будут возвращены не в полном объеме.

Российский Союз Туриндустрии рассказал о 30 тысячах наших сограждан, которые сейчас отдыхать на курортах Турции. Еще 500 тысяч туристов не смогут улететь в Турцию и Танзанию до 1 июня. Сколько из них самарцев — пока неизвестно.

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