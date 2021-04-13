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Спорт13 апреля 2021 14:55

Открытие велосезона в Самаре 2021: когда пройдет, какие улицы перекроют

Велосипедисты не планируют открытия велосезона в Самаре 2021, но движение под них все равно ограничат
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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Велосипедисты Самары собираться на масштабное открытие не планировали

Велосипедисты Самары собираться на масштабное открытие не планировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 апреля сайт администрации сообщил, какие ограничения и на каких улицах затронут автомобили и автобусы в дни открытия велосезона в Самаре 2021. Стало известно, что с 23 по 25 апреля, с 8:00 до 16:00 будет запрещено движение транспорта:

- По улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор;

- По Проезду №2;

- На участке 500 м по улице Дальней, начиная от ул. Арена 2018.

В указанные периоды на обозначенных отрезках улиц запрещен будет не только проезд, но также стоянка и остановка транспорта. Автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295 в указанное время будут следовать по временной схеме. Несложно заметить, что ограничения затронут не самые популярные пути в окрестностях «Солидарность Арены».

Загадкой, впрочем, остается характер праздника, ради которого перекрывают дороги. 30 марта сообщество «Велосамара» сообщало, что официального открытия велосезона в Самаре в 2021 году не будет, что связано с областными ограничениями на проведение массовых мероприятий. В их новости приводится цитата из постановления, и она говорит о действующем лимите участников в 50 человек. Причем он касается и региональных, и муниципальных физкультурных мероприятий. Однако фестиваль велоспорта «Открытие велосезона 2021 года» упомянут в списке событий областного министерства спорта, причем с заявленным числом участников 700 человек.

Программа предстоящего события на момент написания заметки неизвестна. На страницах «Велосамары» в социальных сетях открытие сезона не обсуждают.

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