Надругался за три минуты и убежал: в Тольятти ищут педофила, который средь бела дня напал на 7-летнюю девочку

Мужчину зафиксировала камера на подъезде Фото: скриншот

Жители Тольятти бьют тревогу. Люди переживают, что в городе появился очередной сексуальный маньяк. Повод страшный — днем 13 апреля неизвестный напал на 7-летнюю школьницу и надругался на дней. Ориентировки педофила сейчас активно распространяются в социальных сетях.

Все произошло за считанные минуты. Девочка возвращалась домой с дополнительных занятий по вокалу одна, но ничего не предвещало беды - на улице была обычная солнечная погода, много людей вокруг.

— По предварительной версии, он увязался за ней где-то по пути. В 15:36 потерпевшая зашла в подъезд дома на Юбилейной. Не успела дверь закрыться — он забежал следом за ребенком, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Уже в 15:41 неизвестный выбежал обратно. Но за эти считанные минуты он сотворил страшные вещи.

Преступника разыскивают полицейские Фото: скриншот

— Он затащил малышку на общий балкон 7 этажа и надругался над ней. Там они провели буквально три минуты. После этого неизвестный ушел вниз и убежал в сторону 5-го квартала, — отметили правоохранители.

Насильника зафиксировали камеры наружного наблюдения. Это мужчина азиатской внешности, рост примерно 170 см, на вид 30 лет, среднее телосложение, короткие черные волосы. Одет он был в коричневые штаны и темную рубашку с белой полоской посередине.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С пострадавшей общались психологи. Школьница также рассказала оперативникам все, что запомнила.

Сейчас по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пока нет, но расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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