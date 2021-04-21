"Крылья" вышли в финал Кубка России по футболу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Ахмат» и «Крылья Советов» разыграли в Грозном путевку в финал «Кубка России» по футболу. Полуфинальный поединок получился интересным и напряженным. В итоге все решалось в серии пенальти. Удача была на стороне самарцев.

Уже на 2-й минуте Иван Сергеев, лучший бомбардир «КС» и ФНЛ, мог открыть счет. Он получил мяч в штрафной, отвоевал его у защитников и пробил — чуть выше «девятки»! Было у гостей и хозяев еще несколько опасных подходов, но защитники справлялись.

Ближе к середине тайма с линии штрафной били Ильин и Тимофеев. Оба раза Ломаев оказался на месте и отразил опасность. Харин опасно стрелял со штрафного, но вратарь волжан снова сыграл здорово. Спустя несколько минут Ильин бил уже из пределов штрафной, Иван отбил удар.

К концу первой половины Алвеш пытался всех перехитрить и вместо подачи со штрафного с правого фланга пробил. Мяч прошел мимо ворот «Ахмата». После 45 минут на табло горели нули.

Во втором тайме первая острая атака снова была у «КС». Ежов бил с линии штрафной, но Гудиев зафиксировал спортивный снаряд. Следом подопечные Андрея Талалаева провели острейшую атаку. Бериша, вышедший на замену, выскочил один на один с Ломаевым, обыграл его, но Иван боролся до конца и выбил мяч. Сергеев мог забить после подачи Алвеша со штрафного, но промахнулся.

После этого игра немного успокоилась. «Ахмат» владел небольшим преимуществом, но до опасных моментов почти не доходило. Здорово действовали защитники гостей, Ломаев не допускал ошибок в воротах. Сами «Крылья» в завершающей стадии также не были точны.

В концовке Егор Голенков мог вывести «КС» вперед, почти вышел 1 на 1, но защитники накрыли его удар. Сразу после этого Игорь Осинькин сделал замену вратаря. Иван Ломаев играл здорово, но под серию пенальти выпустили Евгения Фролова.

Наставник не прогадал. После финального свистка счет остался ничейным — 0-0. На очереди оказалась футбольная лотерея.

Замена Осинькина сработала. Евгений Фролов взял два пенальти, а «Крылья» свои шансы реализовали. Удар Комбарова оказался решающим. 1-4! «КС» снова сотворили сенсацию и вышли в финал Кубка России. Их соперником станет ЦСКА или «Локомотив», которые играют сегодня вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будет еще одна сенсация? Прямая трансляция полуфинала Кубка России по футболу «Ахмат» — «Крылья Советов»

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию полуфинального матча Кубка России по футболу «Ахмат» — «Крылья Советов», который 21 апреля 2021 года проходит в Грозном (подробности)