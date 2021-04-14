Колесный пароход и закаты-хэдлайнеры: какая программа ждет самарцев на ВолгаФесте-2021

ВолгаФест готовит жителям и гостям Самарской области много сюрпризов Фото: из личного архива

С 7 по 20 июня в Самаре пройдет ставший уже легендарным фестиваль ВолгаФест. Создатели Михаил Савченко и Сергей Кривчиков поделились с «КП-Самара» самым интересным, что можно будет увидеть уже этим летом на набережной Волги. Ребята обещают много новшеств и выделить среди них что-то главное трудно – этот проект по-другому режиссирует пространство набережной и где бы вы ни находились вас ожидает что-то крутое.

Темой года заявлено «Движение навстречу»

- Нам кажется, после такого сложно и особенного года, когда мы были очень разделены и каждый чувствовал себя немножечко одиноким – пойти друг другу навстречу, пойти навстречу Волге, пойти навстречу закату, просто ходить друг другу навстречу – это на самом деле очень важно, - утверждают авторы мероприятия.

По традиции фестиваль разделен на две локации – променадная часть набережной и пляж. На первой из них в этом году впервые будет резиденция других городов на Волге.

- Мы приглашаем и строим павильоны, где будут разные люди, разные проекты, активности из Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска, - поделились своими планами Михаил и Сергей.

На пляже расположится фестивальный городок, абсолютное ноу-хау этого года. Это специально построенное срежиссированное пространство, которое работает целую неделю с 12 июня. Ожидается сцена на воде и проекты, взаимодействующие с песком и водой, а также, амфитеатр и кострище. Для создания фестивального городка авторы фестиваля привлекли отдельного режиссера, Владимира Гурфинкеля – сейчас он является главным режиссером Русского драматического театра в городе Вильнюс. По словам Михаила и Сергея, у него есть опыт постановки больших open-air-пространств. И фестивальный городок будет постоянно действующим спектаклем. В нем есть своя драматургия, будет много ритуалов: люди будут встречать рассвет, провожать закат, с определенной периодичностью происходит целый набор действий, в которых можно поучаствовать, либо приходить просто посмотреть. Само пространство наполняется артефактами, связанными с рекой, с Волгой.

- Мы в прошлом году, когда готовились к ВолгаФесту, объездили вокруг Самары кучу предприятий, судоремонтных заводов, лодочных станций и нашли много антуражных классных вещей – это целые склады со старыми якорями, цепями, спасательными шлюпками, кругами, нашли колёсный большой пароход, - с воодушевлением делятся авторы ВолгаФеста. - То есть это визуально очень богатый материал. Что-то из этого мы собираемся привезти на пляж, разместить там и художественно осмыслить.

Планы у ребята поистине большие и неординарные – в том числе планируется, что Волгу пересечёт канатоходец, австриец Фреди Кюне. На его счету уже имеется мировой рекорд, но подобного опыта не было ни у кого в мире. Конечно, у данной идеи много препонов и препятствий, но недаром именно «Преграды» объявлены темой арт-объектов в этом году на ВолгаФесте – на своем примере авторы хотят показать, что преграды созданы для того, чтобы их преодолевать. Арт-объекты на заданную тему, кстати, могут создать все желающие, и, если у вас есть идея – авторы фестиваля с удовольствием рассмотрят вашу заявку. Но советуем поторопиться – они принимаются до 16 апреля.

Первая неделя, с 7 по 11 июня, посвящена закатам, они будут хэдлайнерами этих дней. Все программы будут проводиться по вечерам. Последний уикэнд будет идти расширенная программа про творческие индустрии, о которых расскажет Елена Зеленцова. Также в эти выходные пройдут Волжские практики – здесь выступят спикеры из разных волжских городов, которые расскажут про освоение акватории реки, о новых набережных, как там происходит жизнь, словом эдакий волжский обмен опытом.

За музыкальную составляющую будет отвечать команда, которая уже была однажды на ВолгаФесте, и которая идеально подойдёт для года 60-летия полёта Гагарина в космос – группа «Ким и Буран», которую можно принять за композиторов, писавших музыку для советских фильмов – в сочетании с другими хэдлайнерами, Волжскими закатами это должно быть потрясающе.

С 7 по 20 июня ВолгаФест-2021 ждет самарцев и гостей на второй очереди набережной, вход, как и всегда, абсолютно бесплатный.