Разрешения пока нет, но КамАЗы по двору уже не едут: в Самаре освятили фундамент епархиального центра у Ботанического сада

В Самаре освятили фундамент будущего детского епархиального образовательного центра Фото: Ольга НОВИКОВА

14 апреля на месте спорного строительства будущего детского епархиального образовательного центра на бывшей территории Ботанического сада заложили памятную капсулу, а митрополит Самарский и Сызранский Сергий повел торжественное богослужение, освятив фундамент будущего здания. Однако появлению здесь религиозного сооружения рады не все.

«Занять подростков, сохранить консервативные ценности»

Митрополит рассказал, что на небольшом участке земли в бывшем углу Ботанического сада со стороны ул.Мичурина планируется построить образовательный центр для детей, и осудил тех, кто выступает против его строительства.

- С моего назначения на пост руководителя епархии в Самарской области при поддержке региональных властей была создана целая сеть образовательных центров. В них наладили кружковую работу, спортивные секции, чтобы детей не затягивала улица, чтобы они воспитывались в кругу любви и доброго расположения, - подчеркнул митрополит Сергий. - Сегодня мы имеем около 70 таких центров по всей самарской земле и около 20 тысяч ребят, которые в них занимаются. И этот центр тоже будет служить этому назначению. Здесь была помойка, мы выгребли все, очистили, делаем все для жителей. Но есть силы, которые не хотят, чтобы наш русский народ сохранился, возродился и обустроился.

Митрополит Сергий заложил в фундамент памятную капсулу Фото: Ольга НОВИКОВА

По словам митрополита, на церковь всегда клеветали, но он уверен - люди должны одуматься, помнить, что все имеет свою ценность, и все наказуемо в этом мире:

- Здесь будет то, что определено и согласовано, мы будем противостоять вмешательству в дела митрополии. Благое дело делается для детей, чтобы нам их не утратить. В интернете подростки увлекаются различными направлениями, которые подвигают их на суицид. Поэтому надо их занять, определить их выбор: они самостоятельно этого сделать не могут. И дай бог, чтобы мы все, здоровые силы, понимали, насколько это важно – сохранить нацию, консервативные, исторические, православные, традиционные ценности. Сегодня объявлена война нашим детям, дай бог, чтобы мы это поняли, осознали и вместе стали противостоять этому злу, насилию и распаду, чтобы помнили, что главное национальное достояние – это наши дети.

Почетный караул Фото: Ольга НОВИКОВА

Епархия содержит здания, минобр - педагогов

Директор некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» иерей Дионисий Лёвин рассказал, что образовательный центр будет существовать параллельно с домовым храмом в честь Преображения Господня.

- Как правило, это комплексное здание, где храм имеет отдельный вход и выделенную площадь, и образовательное учреждение имеет свои площади, свой отдельный вход. Таких комплексов в Самаре много, например храм Марии Египетской на 5-й просеке, храм Матроны Московской на Безымянке. Примерно такой проект будет реализован и здесь, - отметил Дионисий Лёвин. – Здесь разместятся различные кружки, заниматься здесь смогут около трех сотен детей. Все занятия будут бесплатными. Наш фонд построен на принципах сработничества светской власти и Самарской епархии, епархия содержит здания, ремонт и т.д., а министерство образования выделяет субсидию на оплату труда педагогов. За счет этого все дети могут учиться бесплатно. Важно отметить, что мы принимаем на обучение совершенно различных детей, все зависимости от их социального статуса, уровня достатка и вероисповедания.

Разрешения пока нет, но фундамент под строительство уже готов Фото: Ольга НОВИКОВА

«Все должно быть по закону»

На торжественное богослужение собралось немало народу. Часть зрителей организованно привозили автобусами, но часть собравшихся составляли жители окрестных домов. Их мнения по поводу стройки разделились.

- Я живу в этом районе и рада строительству храма и детского центра. Я православная, сейчас мы ходим в вагончик, и очень ждем настоящий большой храм, - говорит Светлана Филатова.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин уверен: приводя детей в такие центры, взрослые сами становятся более духовными людьми.

- Проникаясь этой атмосферой, люди начинают приходить в храм, исповедоваться, причащаться, вести образ жизни, который позволяет каждому стать светлее и добрее. Поэтому я обеими руками за то, чтобы таких центров становилось больше. Тем более что дети здесь могут заниматься бесплатно, церковь за это денег не просит. Прежде чем что-то критиковать, нужно посмотреть, что это принесет на территорию. Через пять лет, когда центр построится и заработает, те, кто его критикует, будут выстраиваться в очередь, чтобы записать сюда ребенка, - уверен Вадим Нуждин.

Церковный вагончик стоит здесь уже не первый год Фото: Ольга НОВИКОВА

Но часть местных жителей придерживаются другого мнения. Некоторые не поленились принести с собой плакат «Святого на лжи не построишь» и устроить одиночный пикет.

- Чему тут радоваться? Сплошное беззаконие! На каком основании им дали землю? Никаких общественных слушаний не было. Нас просто поставили перед фактом, я увидел из окна, что стройка началась. Может храм и богоугодное дело, но все должно быть по закону, - уверен местный житель Геннадий Гладков.

Строительству рады не все самарцы Фото: Ольга НОВИКОВА

«Остановить работы, провести слушания»

«Камнем преткновения» стало строительство будущего храма с детским центром на бывшей территории Ботанического сада. Некоторых горожан возмутило, что ради возведения центра участок земли забрали у Ботсада и передали епархии. Также активисты усомнились в законности передачи земли и указали на то, что работы начали без разрешения на строительство. Неравнодушные горожане даже создали петицию с требованием остановить незаконные строительные работы, проверить законность перевода участка из категории особо охраняемой природной зоны Р4 в зону Р1 и провести общественные слушания с участием жителей района для обсуждения текущего проекта и выявления наиболее необходимой социальной инфраструктуры: школы, детского садика, поликлиники и т.п. Петицию уже подписали более 3,5 тысяч человек. Также местных жителей возмутил тот факт, что грузовики везли стройматериалы прямиком через дворы жилых домов.

Вот так будет выглядеть центр. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В епархии пояснили, что вопрос с подвозом стройматериалов сейчас решен, и грузовая техника через дворы больше не едет. Более того, после завершения строительства прилегающая территория будет благоустроена.

Подготовительные работы для возведения центра были начаты еще осенью 2018 года. Как стало известно редакции «КП-Самара», тогда епархия согласовала с Самарским университетом, в чьем ведении находится Ботанический сад, размежевание единого участка в 33,77 га на два – 0,25 га и 33, 52 га. Первый из них был предоставлен Самарской епархии по договору безвозмездного пользования земельным участком от 13.10.2020 № 2-2020. Однако при этом территориальный ущерб Ботаническому саду возместили, прирезав 0,5 га земли с другой стороны.

Прилегающую территорию обещают благоустроить. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Решением городской Думы от 29 декабря 2020 года выделенный в пользование церкви участок был приведен к территориальной зоне Р-1. Однако разрешение на строительство епархиального центра мэрия не выдала до сих пор. Как рассказали в епархии, получить этот документ здесь надеются буквально со дня на день, однако пока процедура затягивается.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

В епархии уверяют: взамен изъятого участка земли к Ботаническому саду прирезали другой. Фото: предоставлено "Комсомолке"

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