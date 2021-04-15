«Наш расход с Серёжей был давно спланирован»: как сейчас живет экс-участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин

Алексей Потехин не уверен, что Сергей Жуков захотел бы с ним сейчас объединиться Фото: СОЦСЕТИ

14 апреля отмечает свой 49 день рождения экс-участник и основатель самарской группы «Руки вверх!» Алексей Потехин. К тому же в августе будет ровно 15 лет, как знаменитый коллектив распался, и оба музыканта стали заниматься сольным творчеством. В честь этих событий «КП-Самара» решила взять у Алексея интервью и узнать, как у него дела.

Вы сейчас где живете? В Новокуйбышевске, Самаре или Москве?

— Я уже давно живу в Москве, но каждый год приезжаю в Самару, потому как без любимого города никак. Подолгу провожу время с семьей. Последний раз был летом прошлого года.

А в этом году когда планируете? Может какой-то концерт будет?

— Возможно. Сейчас планирую на начало июня, будет в клубе концерт. В каком — пока непонятно, но с удовольствием поработали бы. Летом не так много людей, которых можно пригласить, все отдыхают.

Как переживаете пандемию?

— У меня в прошлом году родилась дочка Дарья, почти ровно год назад, 30 апреля. Я с удовольствием нянчился все это время. Еще есть дочка Маша, ей 11, помогает с сестренкой сидеть. И по мелочи занимался своим хобби. Мы не болели, слава богу.

Алексея радует, как у Сергея все получается Фото: СОЦСЕТИ

Многие артисты говорили, что пандемия — время, когда приостановлены концерты и есть время заняться творчеством, написать новые песни, альбом. У вас какой-то прорыв был? Что нового за год, да и вообще за 15 лет?

— У нас проект Потехин-Band, мы понемножку записываем песни. Но такой рекламы, как у больших раскрученных коллективов, нет. У нас своя аудитория — именно тех, кто любит творчество «Руки вверх!». Мы с новым солистом Сергеем Богдановым написали альбом, он называется «Включай». Альбом вышел 2 года назад, но мы сейчас планируем добавить в него свежие песни, которые написали. Нет никакого смысла выпускать много новых песен. Просят, в основном, исполнить что-то из творчества «Руки вверх!», а перебить эту волну очень сложно. Хочется иметь свой стиль, чтобы тебя ни с кем не сравнивали.

Но «Руки вверх!» это же ваш стиль, вы же основатель.

— Да, мы стараемся, пишем, но все складывается немного по-другому. Наша аудитория — люди, которые давно уже стали взрослыми, с детьми. Им вроде и хочется зажигать, но они все же романтики остались. И мы как раз во время пандемии написали два новых трека, сейчас они в заключительной стадии. Надеюсь, что они будут летом звучать на радио и всем понравятся — и молодым и взрослым.

В 90-е Потехин и Жуков звучали во всех дворах Фото: СОЦСЕТИ

Не было идеи снова объединиться с Сергеем Жуковым? Так много об этом говорят...

— Идея уже веет все 15 лет, как я ушел из группы. Все хотят попробовать возродить «Руки вверх!» в том же составе, но для этого нужно, чтобы были совместные песни, совместное творчество. И потом это совсем другие деньги. У меня своя жизнь, у Жукова своя. И чтобы объединить один коллектив — тут нужно нормальные деньги предложить, чтобы это собрать. И потом, нужно целое движение провести по этому объединению.

Получается, что сейчас коллективы слишком далеки?

— Нет, просто Сергей зарабатывает свои деньги. И я не думаю, что он захочет с кем-то делиться. Ему хорошо, на его концерты ходят и он радостный. А мне это особо не нужно. Должна быть совместная творческая линия, совместная жизнь. А столько времени прошло — все давно по-другому. Я думаю, что это просто будет очень тяжко и грустно. Потому что я остался таким какой есть, я не изменился. У меня только изменились обстоятельства жизненные, творческие. Я работаю, мне так удобно. А подстраиваться будет очень сложно. Изменился ли Сергей — сказать не могу, не знаю, это надо решать тем людям, кто следит за его творчеством.

Потехин продолжает общаться с коллегами по цеху Фото: СОЦСЕТИ

А вы слушаете старые песни «Руки вверх!»? Клипы? Ностальгируете?

— Я слушаю, но немножко все по-другому. Раньше было легко, радостно, это все было как-то весело. А сейчас немножко тяжеловато. Видно, что уже не пацаны, уже не такие радостные. К тому же ты знаешь, как эта песня должна звучать и слышишь, как она сейчас звучит. Хотелось бы, чтобы она оставалась в том настроении, в котором она создавалась. Песни стали тяжелее. Если раньше Серега вытаскивал какие-то ноты — сейчас ему сложнее. Это как у всех известных людей, в этом нет ничего страшного. Просто немножко тональность меняется и настроение от этого тоже. Все зависит от того, как оно исполняется. Смысл всегда был у группы «Руки вверх!» в том, чтобы люди исполняли песни вместе с тобой на концерте. И если люди знают, как должно исполняться — эта тяжесть не чувствуется.

А эта тяжесть может не только с возрастом связана, а может и с лишним весом? Я просто помню когда смотрела клипы, когда вы только начинали — Сергей был худенький.

— Я не стал акцентировать на этом внимание. Но когда смотришь это по телевизору, то прекрасно понимаешь, что там происходит на сцене. Я 13 лет проработал с человеком. Больше смотрю не само исполнение, больше смотрю на энергетику. Ты знаешь, кто там в гримерке, знаешь всех людей, что рядом с ним находятся. Коллектив людей-то не менялся. И иногда смотришь и прекрасно понимаешь, что сейчас включится фонограмма, а там нужно выскочить, пройти 200-300 метров, задаешься вопросом — успеет он в эту фонограмму, не успеет? Нужно выбежать, нужно еще улыбаться.

У Потехина теперь другие музыкальные коллективы Фото: СОЦСЕТИ

А под фонограмму часто получается исполнение?

— Только когда съемка идет, по-другому не получится. Потому что там 10 микрофонов, 10 людей, которые сидят за пультом. Под каждого подстраивать микрофон — трудно. Есть два рабочих микрофона, который отвечает за исполнение гимна, или Путин скажет свои слова — два микрофона, которые не трогают, они всегда должны быть включены. А остальных просят исполнять под плюс, чтобы было меньше мороки.

А как вы поделили исполнение песен «Руки вверх!»? Потому что и он исполняет и вы исполняете.

— Ну тут все просто — мы два соавтора. Мы оба имеем права на эти песни. Именно на самые известные вещи. Много песен, автором которых является Сергей Жуков, а есть песни, автор которых Потехин Алексей. Они только для фанатов, для тех людей, кто слушают музыку — они, в основном, не исполняются.

А как вы относитесь к творчеству Сергея, что он сейчас запланировал стадион в августе в Самаре собрать?

— Ради бога, в чем проблема? Он же часто бывал в Самаре. Думаю, что много людей найдется, которые захотят послушать. Но смотря что он будет исполнять. Если будет свои новые песни — не знаю. А вот то, что было раньше, когда приезжали — было бы круто. Я бы сам с удовольствием послушал. И я с этого получаю авторские, в основном. На исполнение.

Сергей Жуков сейчас на слуху, на ТВ, в соцсетях — нет какой-то зависти?

— В основном не у меня. Я обычно не смотрю и не обращаю внимания, мне об этом говорят — а почему ты не собираешь стадионы? Почему ты не вкладываешься в рекламу? Почему не делаешь видеоклипы? Почему ты так не проявляешься как Сергей? Во-первых, это нужно все делать заново, с новым названием, название-то мне не принадлежит. Я бы с удовольствием вложил деньги в рекламу, если бы у меня было название «Руки ввверх!». На этот маркетинговый ход естественно дадут деньги, бренд тянет. Как «Кока-кола», как «Макдоналдс» — когда продукт можно продать, даже если неизвестно, что в него вложить. А когда ты с новым продуктом, то люди не знают, как тебя представить. А чтобы заново поднять коллектив — тот же «Потехин-band», или у меня был «ТРЭК&БЛЮЗ», еще коллектив был — для этого нужно заново делать пиар, клипы — конкретно на Алексея Потехина. Мне в основном докладывают, где Сергей что-то пытается сделать. Он молодец, что зарабатывает деньги, я только рад. Мы пересекаемся, общаемся, но скромненько. В основном поздравляю, так как я крестный его первой дочки. Плюс у него в этом году юбилей, 45 лет. В любом случае буду поздравлять. Словом, мне радостно на душе — люди знают наше творчество, приходят слушают нашу музыку. Это приятно.

К вопросу о его творчестве — есть еще один момент, в который сейчас вложили бренд «Руки вверх!» — это «Руки Вверх бар», точнее бары, потому что они в разных регионах открываются. Вы какую-то долю в этом получаете?

Музыкант обещает приехать в Самару уже летом Фото: СОЦСЕТИ

— Нет-нет, бренд принадлежит Сергею. Он получает свои дивиденды — не думаю, что он особо к ним имеет отношение. Я там был, в некоторых городах приглашали. Говорили: «Сергея не дождешься, а вы по крайней мере имеете отношение к «Руки вверх!» Не знаю, передает ли бар атмосферу группы. Я заходил — там никого не было. Просто зашел, сфотографировался что был. В Питере повезло, было 20-летие «Руки вверх!», и мы в этом баре зажигали после концерта. Если бы так было в каждом заведении — был бы хоть толк от них, но это не Голливуд.

Как вы оцениваете развитие соцсетей Сергея — и тикток, и инстаграм? И сами как планируете развиваться, или соцсети — вообще не ваше?

— Этим у меня занимаются отдельные люди. Я сам не сижу, потому что очень много времени это отнимает. Супруга у меня этим занимается. Для этого нужно, чтобы была своя компания, чтобы заниматься монетизацией. Пиарщики, которые все это двигали бы, чтобы это все было в тему. Такая компания есть у Сергея, он любитель быть директором и всем управлять. Тем более он сидит часами в компьютере. А для меня полчаса — это уже головная боль, я больше двигаюсь, чем сижу.

Вам не кажется, что Сергей иногда молодится?

— Я могу сказать, что это смешно. Мне присылают, показывают. Раз он так захотел — ради бога, человек впал в детство — это счастье. Но я этим заниматься не буду. Если он на этом зарабатывает деньги, то хорошо.

По поводу ностальгии, той известности, которая у вас была — как она отразилась на вашей жизни? В чем она помогла, а в чем помешала?

— Прежде чем мы сами захотели стать известными — мы уже были готовы к этому. К тому, что придется так изгаляться, привыкать к новым обстоятельствами жизни. И тот же самый расход — он был давно уже спланирован, потому как разные жизненные обстоятельства бывают, я был ко всему готов. Хотел уходить еще в 1998 году. Мы 3 года проработали, и я хотел сваливать оттуда. Но потом, когда мы поменяли директора — удалось договориться, чтобы дальше можно было работать вместе. Когда-то нужно было Сергею сказать свое слово — мы коллектив или нет. И он сказал: «Да, это коллектив». А потом, спустя время, опять возник этот вопрос. И он захотел один делать все. Сейчас, когда приглашают куда-то, есть люди, которым нравится творчество. Есть люди, которые жили вместе с творчеством «Руки вверх!». И они просят всегда что-нибудь исполнить. И это даже приятно в какой-то степени. Просто делаешь приятное людям.

Тем не менее, песни звучат, песни востребованы, концерты возвращаются. И мы возвращаемся к тому, что вы все-таки наш, Ссамарский. Можете ли вы сейчас сказать, какие места в Самарской области у вас любимые?

— Это, конечно же, Жигулевкие горы. И у меня очень много ребят, которые ездят и на охоту, и на рыбалку — я когда приезжаю, то обожаю сплавляться с ребятами вместе по Волге. Мы ездим на Васильевские острова. И бывает, что частенько ездим в Саратовскую область, в Оренбуржскую область — охота и рыбалка. Это мое хобби, я же волжский.

Какие самые рыбные места в Самарской области?

— Их очень много, смотря какая рыба — она же разная бывает. Нет ни одного места, где бы я не рыбачил. Есть на карпа и на карася, есть на щуку, на хищника. Есть и подводная рыбалка. Есть на сома. Все виды, которые только существуют рыбалки — я уже все знаю.

У каждого рыбака есть какие-то истории, которые он рассказывает. Может, одну какую-нибудь расскажете?

— Особо-то смешных историй нет. Но бывает так, что погода — вещь непредсказуемая. Когда живешь постоянно на островах, на Заливных лугах, например — там бывает, что стоит классная погода, но вдруг налетают грозовые тучи. Начинается ураган такой силы, что даже страшно бывает. Но мне всегда везло, ведь я заканчивал самарский речной техникум и знаю некоторые вещи, чтобы не утонуть, не пропасть. Был случай, я неправильно рассчитал погоду, поздно подумал, что надо сматывать удочки. И буквально за 5 метров до берега налетел ураган и меня вместе с лодкой и со всеми вещами выкинуло на берег. Я встал на ноги, лодка Казанка-5 на мне, вещи все вывалились, а у меня ни одной царапины — повезло. И, на всякий случай всем, кто собирается на Волгу — Волга очень коварная тоже бывает иногда, особенно в грозу, волна поднимается до 4 метров.

В завершении беседы Алексей пообещал летом приехать в Самару и обязательно побывать в редакции «Комсомолки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вася» из Димитровграда, дискотеки за «доширак»: что бы сняли в фильме о группе «Руки Вверх» в 90-е

Представили, что могло бы появиться в фильме по биографии группы «Руки Вверх» и их солистов Сергея Жукова и Алексея Потехина в 90-е годы. Кстати, Жуков уже ищет своего двойника. Может, как раз на эту роль? (подробности)