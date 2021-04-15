Российские регионы хотят бесплатно подключать к газоснабжению

Газификацию в регионах хотят сделать бесплатной

Регионы России хотят бесплатно подключить к газоснабжению. Такую инициативу высказали представители партии "Единая Россия" после ряда обращений от граждан, которым не по карману подвести газ к своему жилью. Соответствующее предложение единороссы направят президенту страны Владимиру Путину.

- Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно, — сказал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин.

В декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период до 2025 года. По программе, инвестиции в газоснабжение должны увеличиться в 5,5 раза. В текущем году на эти цели потратят 3,8 млрд рублей.

Планируется провести техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, построить газопроводы между поселками, а также построить и починить другие объекты.

Ожидается, что через пять лет техническая возможность подключить газоснабжение будет по всей Самарской области. Создадут условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах.

Сейчас в Самарской области в сельской местности уровень газификации составляет 99,5%, в городах - 99,1%.