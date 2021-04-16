Отдых, спорт, медицина, охрана труда и льготы на пенсии: какие гарантии тольяттинским химикам дает новый коллективный договор

В 2020 г. колдоговор "КуйбышевАзота" - лучший в Самарской области и отмечен наградой Губернатора. Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В ПАО «КуйбышевАзот» на конференции трудового коллектива приняли новый коллективный договор. Именно этот документ на ближайшие три года будет гарантировать права всех работников в рамках социального партнерства. Прописанным гарантиям могут позавидовать многие сотрудники других предприятий. Здесь идет речь не только о достойных условиях труда для каждого, но и прописаны множество дополнительных плюсов для всех, кто входит в дружный коллектив предприятия. «КП-Самара» узнала, что же получают сотрудники одного из крупнейших предприятий Тольятти и почему уже несколько раз именно этот коллективный договор признавали лучшим в регионе.

Деньги на жилье и на пенсию

Взаимоотношения трудового коллектива и администрации предприятия коллективный договор регулирует уже на протяжении многих десятилетий. Очередной документ приняли на три года: прошлый заключали в 2018 году. Все прописанные в нем меры по охране труда, усовершенствованию рабочих мест и предоставлению льгот выполняются, сами сотрудники оценили действия администрации на пять с плюсом. Новый договор также подразумевает сохранение всех условий и дополняется новыми – и все это нужно для того, чтобы защищать интересы самих работников и обеспечить их успешную работу для развития предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

– Администрация и профсоюзная организация видят для себя одну задачу – обеспечение успешной деятельности компании, устойчивое развитие, стабильность и благополучие трудового коллектива. Все вопросы решаются на основе социального партнерства и соблюдения баланса интересов. Принятие новой редакции коллективного договора со всеми поправками и дополнениями дает уверенность каждому работнику предприятия, что его интересы максимально и надежно защищены, - рассказал генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

Как отметили на предприятии, сделано было много. Во-первых, благодаря помощи предприятия сотрудники могут улучшить жилищные условия на выгодных условиях. Только за 2020 год для работников приобрели квартиры и дома на сумму 69 млн рублей. 37% персонала уже воспользовались жилищной программой предприятия – и она будет продолжена.

Во-вторых, на ПАО «КуйбышевАзот» заботятся о здоровье и отдыхе работников. Они могут воспользоваться услугами санатория-профилактория, базы отдыха, яхт-клуба, спортзалов, льготными путевками на черноморское побережье. Здесь есть собственная медсанчасть, в 2020 году 87% работников прошли ежегодный медосмотр.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В-третьих, дополнительные льготы получают пенсионеры предприятия, им также положены дополнительные выплаты. Сформированы специальные программы и для молодых – от развлечений до конкурсов мастерства.

Есть и в-четвертых, и в-пятых: премии на юбилеи, при рождении детей, 6 видов дополнительных отпусков, помощь в трудные периоды и многое другое. Действительно, социальная защищённость.

Разрабатывают сами

Сами сотрудники высоко оценивают все предложенные меры поддержки: 98% всех работников являются членами профсоюзной организации.Не удивительно:ведь именно профсоюз представляет интересы работников. Каждый коллективный договор кропотливо готовится: сначала документ обсуждают, аргументируют свои позиции как профсоюз, так и администрация, вносят правки и только потом принимают. В этом году решение было принято единогласно.

- Наш коллективный договор всегда был предметом гордости заводчан и служит хорошим примером для многих других предприятий. В 2021 году на «КуйбышевАзоте» принят коллективный договор в новой редакции, по которому мы будем жить и работать в ближайшие три года, конструктивно взаимодействуя с руководством предприятия. Все пункты обязательны для исполнения для каждой из сторон. Мы отчетливо понимаем важность и необходимость партнерских отношений, направленных на защиту интересов заводчан, которые всегда были основой стабильной работы предприятия и его благополучия, - резюмирует председатель первичной профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

КСТАТИ

В 2020 году коллективный договор ПАО «КуйбышевАзот» был признан лучшим в Самарской области и отмечен наградой губернатора Самарской области за организацию эффективного социального партнерства в сфере труда.