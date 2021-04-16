В самарском озере искали труп мужчины: следователи рассказали, что случилось

Дно озера возле жилого дома на ул.Солнечной, 43а обследовали водолазы. Фото: Александра БУДАЕВА

Пропал в двух шагах от дома

25 октября 2020 года Алексей Болдиков пришел в гости к своему другу. Вышел от него около 6 часов вечера. До дома ему было идти всего-ничего: 800 метров. Перейти озерцо, ул.Ново-Садовую - и вот он был бы на месте. Но до дома мужчина так и не дошел.

Его родные обратились в полицию, просили о помощи волонтеров, даже в передачу “Жди меня” написали:

- Дома его очень ждут близкие: жена, сын, мама, сестра. Надеемся верим! - такой текст опубликован на сайте известной телепрограммы.

С тех пор прошло полгода. О судьбе 41-летнего Алексея до сих пор ничего не известно.

Спасатели искали в озере тело Алексея Болдикова Фото: Александра БУДАЕВА

В озерах ищут не в первый раз

Сегодня днем дно озера возле жилого дома на ул.Солнечной, 43а обследовали водолазы. Около часа сотрудник Поисково-спасательной службы Самарской области провел под водой, за его местонахождением, на которое указывали пузырьки воздуха, затаив дыхание, следила с берега толпа прохожих.

- Они и зимой тут были: лед рубили, всех уток переполошили, но так ничего и не нашли, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” местные жители.

По данным собственных источников корреспондентов “КП-Самара” в правоохранительных органах, 8 февраля спасатели искали в озере тело Алексея Болдикова. Сегодня по просьбе следователей они предприняли еще одну попытку, которая снова закончилась неудачей. После часа поисков спасатели свернулись и уехали, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.

Что же случилось с Алексеем Болдиковым, так и остается загадкой

Алексей Болдиков

ОФИЦИАЛЬНО

Елена Шкаева, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области:

- По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело, следствие не исключает, что он мог утонуть в озере, поэтому там сегодня и работали водолазы.