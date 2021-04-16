«Болело все сильнее, но окулиста в красную зону не пускали»: врачи чудом спасли глаз переболевшему коронавирусом пациенту

Пациенту не только спасли глаз, но и сохранили зрение Фото: Ольга НОВИКОВА

Редкую тройную операцию провели врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.Т.И.Ерошевского. В клинику экстренно доставили пациента из Волгограда – у мужчины после перенесенного коронавируса начались осложнения на глаза, в результате которых левый глаз полностью перестал видеть. Чтобы спасти глаз и зрение пациента, медикам понадобилось пересадить ему роговицу и заменить хрусталик.

Не мог попасть к окулисту несколько месяцев

Для Андрея Криничного из Волгограда это обращение к офтальмологам стало первым за все 59 лет его жизни. Военный в запасе, он всегда отличался отменным здоровьем и 100-процентным зрением. Возможно, он так и не познакомился бы с офтальмологами, если бы не коронавирус. В сентябре 2020 года мужчина заразился COVID-19 и угодил в коронавирусный госпиталь.

Андрей Криничный благодарен врачам, которые ему помогли Фото: Ольга НОВИКОВА

- Ситуация с коронавирусом в Волгограде в то время была пиковая, все больницы города были переоборудованы под инфекционные госпитали. Меня положили в бывшую психиатрическую клинику, большинство врачей там были психотерапевтами, а не инфекционистами. Через неделю я попал в реанимацию - насыщаемость легких кислородом стала падать, поражение легких составило около 80%, - рассказал Андрей Криничный. – В реанимации я пролежал две недели. Когда более-менее пришел в себя, понял, что у меня болит глаз. Но мне сказали – «красная зона», офтальмолог сюда никак не попадет. В результате с сентября до начала декабря, пока я был в коронавирусном госпитале, глаз продолжал болеть. Я пользовался лекарствами, которые там советовали врачи. Но они не помогали. После выписки попытался попасть к врачу – но обе глазные больницы в это время были закрыты на карантин по ковиду. Пришлось обратиться в частную клинику. Там меня лечили около месяца, но толку не было. Однажды утром в конце февраля я проснулся и почувствовал – левый глаз не видит вовсе, из него пошла жидкость. К счастью, к этому моменту карантин в глазной больнице сняли, я обратился к врачу, меня госпитализировали, а через две недели отправили в Самару.

«Нужна пересадка!»

Как оказалось, в Самару пациента отправили очень вовремя – еще немного, и спасти глаз было бы уже невозможным.

- Ослабление иммунитета во время коронавируса привело к активации другой инфекции – герпеса. Этот вирус распространился на глаз и привел к серьезному поражению роговицы, вплоть до перфорации, - объяснил главный врач СОКОБ им.Ерошевского Андрей Золотарев. – Пациент поступил к нам в серьезном состоянии, часто подобные ситуации заканчиваются потерей глаза.

Поврежденной оказалась не только роговица, но и хрусталик Фото: Ольга НОВИКОВА

Как рассказали врачи, из-за герпеса целостность роговицы пациента была нарушена. Это спровоцировало развитие катаракты и воспалительные процессы внутри глаза. Требовалось серьезное хирургическое вмешательство – замена хрусталика и трансплантация донорской роговицы. Андрею Криничному повезло, что он оказался именно в самарской клинике – пересадкой роговицы здесь занимаются уже много лет, ежегодно делается более сотни операций. Для пациентов они бесплатны.

- У нас создан постоянно пополняющийся банк донорских тканей, поэтому мы готовы в любой момент помочь экстренным пациентам,- пояснил Андрей Золотарев.

Тройная операция

Сама операция длилась долгие два часа. Ее можно назвать уникальной – чтобы спасти глаз Андрея, хирургам понадобилось провести сразу три операции. Как рассказала врач-офтальмолог, хирург Ирина Муриева, в первую очередь медикам нужно было «загерметизировать» глаз – чтобы удались хрусталик, роговица должна была быть целостной.

- Поэтому первым делом мы положили на поврежденный участок заплатку из собственной слизистой пациента, - рассказала она. – После этого мы удалили катаракту, извлекли поврежденный хрусталик и заменили его на новый, искусственный. Завершающим этапом стала трансплантация донорской роговицы.

Все это время Андрей находился в сознании – операция проводится под местным наркозом. Залогом успеха стало мастерство врачей.

Через месяц после операции Андрей видит уже пятую строчку проверочной таблицы Фото: Ольга НОВИКОВА

- Роговицу нужно не просто пришить на место поврежденной. Ее нужно зафиксировать полностью герметично: глаз наполнен жидкостью под определенным давлением, и если шов будет не герметичным, то жидкость будет просачиваться, будет падать внутриглазное давление, - объяснил Андрей Золотарев. - Шов должен быть очень плотный, но при этом идеально ровный, не искажать форму роговицы (это первая и основная оптическая линза глаза). Поэтому перед хирургом стояла непростая задача - обеспечить водонепроницаемость и одновременно не перетянуть шов, не нарушить форму роговицы.

При пересадке роговицы очень важно правильно сделать шов. фото: скриншот видео

С этой задачей самарские офтальмологи справились на отлично. обычно главная цель операций по замене роговицы - спасти глаз. И только через год после этого требуются дополнительные вмешательства, чтобы вернуть зрение. Но Андрею повезло ему не только спасли поврежденный глаз, но и частично восстановили его функции. Сейчас, через месяц после операции, Андрей видит им уже пятую строку проверочной таблицы. И хотя ему предстоит находиться под наблюдением еще целый год, он безмерно благодарен врачам, которые сумели спасти его глаз в критической ситуации.

- Тогда в Волгограде мне предложили на выбор несколько клиник – в Москве, Уфе или Самаре. Сразу несколько врачей посоветовали ехать именно в Самару в больницу Ерошевского. И я очень рад, что прислушался к их мнению!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ему 25 лет не могли помочь в Милане»: самарские врачи за полчаса «открыли» глаз итальянцу

Флавио Фриджерио много лет страдал из-за старой детской травмы, но европейские медики ничего не могли поделать (подробности)