В Самару приехал новый генеральный директор Volvo Car Russia Вим Маес

В День рождения бренда Volvo компания «Самара-Авто» организовала встречу с новым генеральным директором Volvo Car Russia Вимом Маесом.

В кино водителей автомобилей Volvo часто представляют как интеллектуалов и смелых мужчин. Главные герои фильмов «Игра слов» и «Бойлерная» ездят на универсалах Volvo, а семья Эдварда Каллена в «Сумерках» - на Volvo C30. Самарцы тоже могут позволить себе один из легендарных автомобилей Volvo. Шоу-рум официального дилера Volvo Car Самара компании «Самара-Авто» находится в географическом центре города, на Московском шоссе, 246. В День рождения бренда Volvo, которому в 2021 году исполнилось 94 года, компания «Самара-Авто» сделала настоящий подарок любителям качественных шведских автомобилей – организовала встречу с новым генеральным директором Volvo Car Russia Вимом Маесом.

- Для меня большая честь представлять Volvo Cars на одном из самых важных и крупных автомобильных рынков мира, и я делаю это с огромным удовольствием. Volvo – передовой производитель премиальных автомобилей, сфокусированный на достижении поставленных целей. Я уверен, что всё больше и больше клиентов найдут путь к нашему бренду. Стратегия трансформации Volvo Cars выходит сейчас на новый, полный амбициозных задач уровень. Рынок премиум-сегмента отличается высочайшей конкуренцией, я с нетерпением жду возможности сформировать и успешно реализовывать план развития Volvo на 2025 год в России, – отметил Вим Маес.

В рамках встречи представили модели Recharge Inscription XC60 и Recharge Inscription XC90

Главной темой встречи стала стратегия по развитию бренда Volvo в Самарской области. Как отметил директор ООО «Самара-Авто» Александр Михайлов, сейчас VOLVO CAR Самара - это полноформатный дилерский центр, который соответствует современной концепции Volvo Retail Experience (VRE).

Вим Маес добавил, что дилерский центр Volvo – это не только шоу-рум, в котором клиент чествует себя максимально комфортно и окружен вниманием, но и современный сервисный центр, который находится за прозрачной стеной.

Местных журналистов и гостей встречи очень интересовал вопрос электрификации. Бренд Volvo уделяет значительное внимание сохранению природы и развивает гибридные и электроавтомобили.

- Электрификации модельного ряда позволит нам к 2040 году сделать компанию Volvo Cars климатически нейтральной. Уже сегодня некоторые заводы Volvo климатически нейтральны. К 2030 году все новые автомобили Volvo будут электрифицированы. У нас впереди 9 лет, чтобы вместе к этому подготовиться. Уже сейчас на территории дилерского центра есть возможность зарядить свой автомобиль, - рассказал Вим Маес. – Мы уверены, что электрифицированные машины Volvo будут лидерами среди автомобилей без ущерба в динамике вождения.

Все желающие могли прокатиться на легендарном гибриде.

В рамках встречи представили модели Recharge Inscription XC60 и Recharge Inscription XC90. Все желающие могли прокатиться на легендарном гибриде.

- Осторожнее, Volvo вызывает привыкание, - предостерег участников тест-драйва директор ООО «Самара-Авто» Александр Михайлов.