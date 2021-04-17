Статистика смертей ужасает: что известно о коронавирусе в Самарской области на 17 апреля 2021 года

Публикуем наш ежедневный дайджест по коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавируса. Постановлением губернатора до конца апреля была продлена самоизоляция и запрет на посещение детьми торговых центров. Статистика по коронавирусу не радует. Несмотря на то, что суточная заболеваемость стала меньше, увеличилось количество смертей.

Статистика

По данным оперативного штаба Самарской области на 16 апреля, в регионе коронавирусом заболели еще 194 человека. Большинство зараженных вновь нашли в областной столице, в Тольятти за сутки зараженных меньше – 40 человек. На третьем месте антирейтинга Сызрань, там за сутки коронавирус подтвердился у 14 местных жителей, а в Чапаевске – 12.

Всего в Самарской области, по данным на 16 апреля, зарегистрировано 58 903 заболевших.

Что касается печальной статистики, по данным оперштаба за минувшие сутки в регионе скончались еще 15 человек. Такие цифры регистрируются уже почти месяц. Всего за пандемию в Самарской области от коронавируса скончались 1310 местных жителей.

За минувшие сутки скончались восемь женщин в возрасте от 58 до 86 лет и семь мужчин от 61 до 82 лет. Все они имели проблемы с сердцем и эндокринной системой.

Вакцинация

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступило еще 15 тысяч доз вакцин от коронавируса ГамКовидВак. На данный момент прививку сделали более 242 тысяч жителей Самарской области, из них 154 тысячи завершили вакцинацию.

Напомним, что записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники, по номеру 122 или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Кроме того, для удобства местных жителей, в Самаре и Тольтти открыли круглосуточные прививочные кабинеты. Запись там не ведется, а вакцину можно поставить в любое время в порядке живой очереди. Такие кабинеты находятся в Самаре на улице Мичурина, 125 (поликлиника горбольницы №4) и в Тольятти на Автозаводском шоссе,5 (Ставропольская ЦРБ).