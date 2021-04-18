В Самарской области уже четыре дня по 15 умерших от коронавируса

В Самарской области по-прежнему много заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже четыре дня подряд фиксируют по 15 умерших от коронавируса. Такие данные представляет региональный оперштаб. Всего с начала пандемии умерли 1 325 человек.

В весеннее время ежедневно находят порядка двухсот новых заразившихся за сутки. На этот раз выявили 196 случаев. Больше всего - в Самаре, где 79 человек. На этот раз во главе списка также Чапаевск (24) и Тольятти (21).

Среди тех, кто не сумел перенести коронавирус - семь женщин в возрасте от 59-ти лет до 81-го года и восемь мужчин, самому младшему из которых было 35 лет, самому старшему - 93 года. У многих были тяжелые сопутствующие заболевания

Всего с начала пандемии заболели 59 099 человек, из них выздоровели 56 049.

В целом по стране 9 321 новый случай заражения в 84-х регионах, за все время заболели порядка 4,7 млн человек.