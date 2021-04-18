Они так хлопали, что не устоять: в Тольятти военный оркестр, поздравлявший ветерана, сыграл и малышам из соседнего детсада

Очевидцы засняли все происходящее на видео Фото: скриншот

Невероятно милая история произошла в Тольятти в пятницу, 16 апреля. Там оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии организовал концерт для ветерана Геннадия Шаврина. Но на этом все не закончилось — коллектив сыграл и для местных детей, которые благодарили музыкантов за их работу.

Все случилось на улице Матросова. 84-летний Шаврин, узник концлагеря, который во время войны располагался рядом с городом Барановичи в Белорусской ССР, живет в доме № 12. Аккурат напротив — детский садик. Ребята как раз вышли на прогулку, услышали выступление и просто не смогли оторваться.

Офицеры отыграли, уже собирались уходить, когда юная публика начала аплодировать и скандировать:

— Браво! Молодцы!

После такой трогательной похвалы музыканты просто не смогли покинуть место событий. Они повернулись к детишкам и специально для них исполнили «Песню крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка». Очевидцы засняли все происходящее на видео, которое уже стало вирусным в сети.

— Это очень мило! Ничего более доброго и милого я не видел сегодня и вы не увидите! — поделился с «КП-Самара» местный житель Сергей.

Тольяттинцы, знающие Геннадия Тимофеевича, в произошедшем нашли даже символизм. Ветерану было примерно столько же, как и этим детям, когда он оказался в концлагере:

— Здорово, что современные мальчишки и девчонки не видят тех ужасов войны, которые выпали на долю старшего поколения. Лучше, когда военные у них ассоциируются с такими ребятами, которые организовали этот праздник!

Отметим, что музыканты в рамках поздравлений, приуроченных к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, навестили уже 20 ветеранов в Самарской области. Все мероприятия проходят в доброй и трогательной обстановке и являются частью подготовки Росгвардии к празднованию Дня Победы.