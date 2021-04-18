Бронзовый кабан, счастливая семья и Чехов из известняка: показываем топ-10 необычных памятников Самары

В Самаре много памятников, которые способны удивить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с пандемией опять вводятся туристические ограничения. Для многих это повод искать нестандартные маршруты и лучше узнавать родной город. Вместе с профессиональными экскурсоводами журналисты «КП-Самара» подготовили для читателей подборку памятников, которые не на слуху, но тем не менее удивляют своей историей и зачастую местоположением.

Рекомендации от Андрея Артемова — краеведа, журналиста, участника проекта «Твой Металлург»:

Бронзовый кабан (Республиканская, 106).

В советское время многие парки города были украшены скульптурами животных. В парке Щорса можно было обнаружить слоненка, а в Загородном — льва. Мало кто из них дожил до наших дней. В XXI веке некоторые животные вернулись, причем в новые места. Так, на углу улиц Енисейской и Алма-Атинской, рядом с ирландским пабом, можно обнаружить скульптуру бронзового кабана. В легендах Ирландии это животное ассоциируется как с пирами, так и с неукротимостью и отвагой. Я же предпочитаю считать его отсылкой к вселенной «Черепашек ниндзя», один из отрицательных персонажей которой, Бибоп, был мутировавшим кабаном.

В центре Флоренции уже 400 лет стоит фонтан «Бронзовый кабан», которого можно найти в любом путеводителе. В Самаре этот зверь тоже есть, но отыскать его не так просто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятник героям мирного времени — пожарным и спасателям (Старый переулок, 7).

Чтобы посмотреть на бронзового сотрудника МЧС, придется потрудиться. Он находится в Юнгородке, в той его части, что со всех сторон окружена железнодорожными путями. Ищите дом по адресу Старый переулок, 7. Это здание «Специального управления федеральной противопожарной службы № 39 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Открыт памятник был в июле 2018 года.

Памятник сотруднику МЧС - один из самых «запрятанных»в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятник Сергею Кирову (10 квартал, 16).

В честь пламенного трибуна революции Сергея Мироновича Кирова в Самаре назван не только район, шоссе и сооружен большой памятник на площади, названной его же именем. Есть еще и маленький памятник в 10 квартале поселка Мехзавод. «Прописался» Сергей Миронович здесь предположительно в конце 1950-х годов.

Мало кто знает, но в Самаре два памятника революционеру Кирову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации от Петра Якубсона - частного гида:

Теплоход Кашгар (Некрасовский спуск).

Памятник, с которым нужно взаимодействовать. Скромная стела с белым колоколом на вершине стоит на самарской набережной в районе Некрасовского спуска. И редко кто из гуляющих вдоль Волги прохожих подходит, чтобы посмотреть ее поближе. А если бы сделали это, то увидели бы, что внутри этой стелы есть историческая реликвия — настоящий корабельный колокол или иначе рында, которой больше 100 лет.

Эта рында с парохода «Кашгар», принадлежавшего Восточному обществу товарных складов и транспортирования товаров. В разгар Первой мировой войны по указу самарского губернатора Станкевича он был переоборудован в плавучий госпиталь-санаторий для реабилитации раненных воинов.

Памятник этот был установлен к 100-летию Первой мировой войны. Гуляя по нашей набережной, подойдите к этой стеле и позвоните в колокол! В память всех участвовавших в Первой мировой, добровольцев Красного Креста, благотворителей и речников.

В памятнике теплоходу «Кашгар» самое интересное внутри, обязательно загляните Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятный знак «Крепость города Самара» (пересечение ул. Водников и Кутякова).

В этом году Самаре официально исполнится 435 лет. Но по факту мы очень немного знаем о периоде зарождения города. Хрестоматийным стал 1586 год, когда по указу царя Федора Иоанновича на стрелке рек Волги и Самары возвели крепость для защиты границ и водного пути от кочевников.

Крепость была деревянная, с четырнадцатью башнями. Это и есть исторический центр нашего города, наш «Кремль», вокруг которого выросла Самара.

Дожить до наших дней ему было не суждено. Пожары, а затем и утрата городом оборонительной функции стерли крепость с лица земли. Территория многократно застраивалась: последней постройкой на месте первой самарской крепости был завод клапанов. Самое удивительное, что до сих пор здесь не проводились полноценные археологические раскопки! Лишь на 400-летие Самары в 1986 году на перекрестке улиц Водников и Кутякова был сделан мемориал в честь основания города в виде фрагмента деревянных укреплений в предполагаемом месте одной из башен крепости.

На улице Водников можно увидеть, с чего начиналась история Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации от Нины Алымовой — экскурсовода:

Памятник Чехову (проезд 9 Мая).

«Если б каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна бы стала Земля наша», — это слова А.П.Чехова. А безымянский сквер Чехова на Машстрое — тому подтверждение. Ухоженный, уютный и даже какой-то домашний!

А самое главное, здесь повсюду Чехов: его цитаты и рассказы на стенде, деревянный шкаф-читальня, в котором книги в открытом доступе для всех, прекрасно отделанная деревом сцена с портретом писателя, столик для игры в шашки и шахматы, различные деревянные постройки, каждая из которых связана с биографией Чехова.

В сквере установлен памятник Чехову из белого известняка. Он смотрит на нас с легкой иронией, опирается на трость и как бы приглашает прогуляться с ним вместе.

Чехов в Самаре не был, хотя по Волге путешествовал, возможно, и прогуливался по нашему городу. А в 1898-1899 годах, когда в Самаре был голод, он принял активное участие в кампании по сбору средств в пользу голодающих детей.

Памятник, которым могут гордиться машстроевцы (ведь такого нет больше нигде в городе!) появился в сквере в 2004 году благодаря двум людям: руководителю П.О. «Малая Родина» Павлу Коровину и известному самарскому скульптору Ивану Мельникову, который абсолютно бескорыстно прямо в сквере в течение двух летних месяцев высекал его из белого известняка. Спасибо вам, современные самарские меценаты!

Сквер имени Чехова — один из самых уютных в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятник Василию Маргелову (парк Победы).

Более 40 памятников по всей стране поставлено этому человеку. Василий Маргелов (1908 — 1990) — советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 годы, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. Пройдя путь от командира лыжного разведсоединения в Финскую войну до командующего ВДВ, он превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил, в мощный ударный кулак, с которым вынуждены считаться во всем мире. Он добился того, что в считанные часы не только тысячи бойцов, но и сотни единиц бронетехники могут быть переброшены на огромные расстояния и сходу приступить к решению задач любой сложности. Не случайно, что и поныне аббревиатура «ВДВ» расшифровывается и в шутку, и всерьез, как «Войска дяди Васи», а девизом десантников на все времена стали крылатые слова Маргелова: «Никто, кроме нас!».

В России более 40 памятников легендарному Василию Маргелову, один из них — в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятник «Блокадникам и защитникам города Ленинграда» (парк Победы).

Читать страшную статистику на гранитных плитах этого памятника невозможно без содрогания. «Он посвящен великому событию — трагедии многомиллионного города-героя Ленинграда, его жителям и защитникам, отстоявшим город в нечеловеческих условиях голода, холода, постоянных бомбежек и обстрелов, отрезанный от Большой земли кольцом блокады».

— Памятник посвящен ушедшим из жизни, не дожившим до Победы, полутора миллионам, умершим от голода и бомбежек; сотням тысяч солдат и командиров, оставшихся лежать в болотах под Ленинградом безымянными; погибшим при эвакуации по дороге и в водах Ладоги. Он посвящен матерям, которые, спасая детей, погибали сами, — говорила на открытии Тамара Короткевич, член самарской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», которая насчитывает 213 человек. В годы войны Куйбышев и область приняли около 5000 детей из блокадного Ленинграда, многие из которых остались жить на Волге. Они и сегодня берегут и развивают в нашем городе ленинградские традиции интеллигентности, высокой культуры, доброжелательности.

В парке Победы есть напоминание о том, как Куйбышев был связан с блокадным Ленинградом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекомендации от Анастасии Андросовой, руководитель экскурсионной компании:

Памятники счастливой семье (Загородный парк и пересечение Красноглинского шоссе и ул. 2-я Южная).

Архитектура СССР 1930-х — начала 1950-х годов характеризуется понятием «сталинский ампир». Этот архитектурный стиль, близкий к античности и классицизму, хорошо узнаваем в здании театра оперы и балета и застройке улицы Победы. В этот же период значительное развитие получила и городская скульптура. И это не только большое количество памятников государственным деятелям и борцам за революцию. Отдельное внимание уделялось скульптурным композициям «собирательного образа».

Впервые памятник «Счастливая семья» появился на выезде из города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1930-е годы — это попытка воспитания принципиально нового поколения — образованного, политически грамотного и физически крепкого. В стране создается большое количество библиотек и спортивных организаций. Именно представители этого поколения, рожденного «свободным», и должны были стать строителями коммунизма. Культ физической подготовки находит отражение в скульптуре — в садах и парках создаются знаменитые «девушки с веслом», «ныряльщики», «дискоболы». За основу были взяты античные статуи богов и героев, подчеркивающие красоту человеческого тела.

Однако после Великой Отечественной войны смысловой вектор скульптуры меняется с образов героев на образы простых людей. Создаются памятники, которые подчеркивают важность мирной жизни. Такие прекрасные скульптуры когда-то украшали Привокзальную площадь и Площадь сельского хозяйства — на плечах мужчины сидела девочка с голубем мира в руках. К сожалению, они не сохранились.

Сегодня памятники такой стилистики начала 1950-х годов можно встретить в двух, достаточно удаленных друг от друга местах нашего города — в Загородном парке и на въезде на Красную Глинку. Это памятник «Счастливая семья». Скульптура на Красной Глинке стала завершающим штрихом строительства жилого района для работников машиностроительного завода № 4 (ныне «Электрощит»). Скульптура настолько понравилась проезжавшим мимо по дороге жителям Куйбышева, что было принято решение установить ее точную копию и в главном городском парке отдыха.