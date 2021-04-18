В Тольятти мальчик спас свою собаку с дрейфующей льдины и восхитил местных жителей

Мальчика в Тольятти называют самым настоящем героем Фото: скриншот

Тольяттинцы в социальных сетях обсуждают смелый поступок юного местного жителя. Неизвестный школьник спасал собаку с дрейфующей льдины. К счастью, и пес, и мальчик не пострадали.

Все произошло накануне — в субботу, 17 апреля. Место событий — набережная реки Волги в 8 квартале Автомобильной столицы. Как делятся горожане, пес с семьей играл на берегу и в какой-то момент убежал на лед, который медленно двигался по воде.

— Ребенок сразу ринулся за ним. Пытался заставить пса пойти за ним, но тот, видимо, испугался и не сразу соглашался, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» очевидцы.

За происходящем наблюдало много свидетелей. Благо, погода в регионе установилась хорошая, и люди в выходной день выбрались отдохнуть к Волге. Не удивительно, что пабликах Тольятти «ВКонтакте» даже появилось видео операции по извлечению четырехлапого из опасной зоны.

Взрослые советовали мальчишке идти на берег и дождаться спасателей. Он же не обращал внимания и все звал своего любимца:

— Марли, идем! Я хочу собаку вытащить!

Животное в конце концов перестало упрямиться и прыгнуло в холодную воду вслед за хозяином. Помощь специалистов не понадобилась. Юношу на берегу уже ждали близкие. Они сразу же помогли ему укутаться в одеяло и обогреться.

— «Молодец мальчик! Огромное спасибо его родителям за воспитание!», «К награде пацана!», «Мальчик — настоящий мужчина, а снимающие взрослые — слов нет», — в социальных сетях пользователи не скрывают своего восторга героем.

Отметим, что ролик продолжает активно расходиться по интернету. И отзывы, касающиеся неизвестного школьника, почти исключительно положительные.