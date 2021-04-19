Коронавирус по-прежнему представляет опасность для граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Covid-19 продолжает забирать жизни жителей региона. Ежедневно фиксируются пугающие цифры по смертности. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 19 апреля 2021 года.

Накануне, в воскресенье 18 апреля, подтвердились еще 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Общее количество пациентов с начала пандемии в связи с этими данными составило 59292 человека.

88 новых заболевших нашли в Самаре. 28 - в Тольятти. В Чапаевске неприятный диагноз подтвердился у 15 местных жителей, в Новокуйбышевске - у 12. 10 - в Сызрани. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 10 случаев за сутки.

Пятый день подряд в губернии фиксируют 15 умерших от коронавируса. В этот раз скончались 7 мужчин - в возрасте от 57 до 85 лет. И 8 женщин, самой младшей из которых было всего 36 лет, а старшей - 90. Почти у всех были сопутствующие заболевания. Все с весно прошлого года в Самарской области 1340 граждан не пережили пандемию.

Многим удается справиться с недугом. Так, за сутки победить болезнь смогли 232 пациента. Все с начала пандемии таких набралось уже 56282.

Борьба с распространением коронавируса в Самарской области продолжается. Людям советуют носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Не забывайте и про вакцинацию, которая сейчас в Самаре и по области активно проходит.