«Картина ужасная, люди напуганы»: почему в водоемах Самарской области массово гибнет рыба

Мертва рыба пугает жителей Самары и Тольятти Фото: СОЦСЕТИ

Самарцы бьют тревогу в социальных сетях. В регионе массово гибнет рыба. Фотографии публикуют со всех уголков губернии. Журналисты «КП-Самара» попытались разобраться в ситуации.

Первыми начали переживать жители микрорайона Волгарь. Картина, увиденная ими в местном озере, пугала. Большое количество мертвой рыбы, счет которой идет на сотни.

В Волгаре тоже не самая приятная картина Фото: СОЦСЕТИ

На минувших выходных на неприятную ситуацию обратили внимание в районе поселка Старосемейкино. Там очевидцы запечатлели плавающих кверху брюхом карасей на реке Сок. Количество примерно такое же, как и в предыдущем случае, а то и больше.

Жуткое зрелище и в Тольятти. Крупные мертвые рыбы замечены на озере возле троллейбусного управления Комсомольского района Автомобильной столицы. Проживающие там люди признаются, что раньше не наблюдали таких масштабов — на берегу лежат щуки по 4-5 килограммов, в самом озере на дне много молодой рыбы.

В реке Сок не пережили зиму сотник карасей Фото: СОЦСЕТИ

Но что же случилось? По сведениями местных жителей, на это озеро регулярно свозят снег, убранный с улиц города — это могло стать результатом того, что озера вовремя не вскрылись и рыба задохнулась — именно такую версию в четверг, 15 апреля, выдвинули в Рыбохотнадзоре области. Также, в воду могли попасть реагенты, которые смешиваются со снегом зимой для безопасности пешеходов. Рыбаки рассказывают про выловленных из этого озера щук, покрытых язвами.

В СаратовНИРО, которые отвечают за данный вопрос в Самарской области, отказались прояснять данную ситуацию, сославшись на то, что без согласия Москвы они не могут давать никаких сведений.

По информации администрации Тольятти, 18 апреля берег искуственного водоема был обследован сотрудниками Центра гражданской защиты городского округа Тольятти. В настоящее время на месте работают специалисты отдела государственного экологического надзора департамента городского хозяйства администрации город и тольяттинской специализированной гидрометобсерватории.

В Тольятти на берег выбрасывает даже щук Фото: СОЦСЕТИ

В целом же, экспертов происходящее на водоемах региона не сильно удивляет.

— Это естественный процесс, следствие природных факторов. Каждой весной водоемы «горят» и часть слабых особей гибнет, они задыхаются подо льдом. Картина ужасная, людин напуганы, но она вполне естественная, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Станислав Бауман.

Бауман добавляет, что сейчас проводятся расследования. В ходе разбирательств проведут подсчет количества рыбы и будет понятно, стоит ли переживать.

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