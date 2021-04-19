Украли или выкинули: самарская чемпионка России по велоспорту осталась без дорогих часов в сочинском отеле

Алена в марте выиграла Кубок России в Омске, но поездка в Сочи оказалась менее удачной

В неприятную ситуацию попала прославленная самарская велогонщица Алена Затеева. 27-летняя спортсменка в отеле в Сочи лишилась своей спортивной сумки, в которой находились часы фирмы Garmin, которые стоят 28 тысяч рублей. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Алена - неоднократная чемпионка России по велоспорту, обладательница многих других титулов - обратилась в полицию вечером 10 апреля. Она в этот период находилась на Юге по делам и проживала в отеле Sigma Sirius в Адлерском районе.

- Девушка заявила, что не нашла в своем номере спортивной сумки, в которой находились те самые часы. Правоохранители ее опросили, - расскзал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Пропажа для велосипедистки, действительно, оказалась обидной. О приобретении этих часов она рассказывала в феврале этого года своим подпсичикам в Instagram.

- Наконец-то пришла моя долгожданная посылочка... Такие красивые, супер легкие, заточенные под триатлон, с 30! другими физическими активностями...Теперь только вперед, к новым целям и победам в триатлоне... Спасибо за такой подарок на день рождения, - писала Затеева.

У владелицы такой солидной вещи даже есть версия, куда она могла подеваться.

- Она предполагает, что сумку могла взять и выбросить в мусор горничная, которая убиралась в номере в период с 18:30 9 апреля до 12:30 10 апреля, - говорят правоохранители.

Оперативники изучили камеры наружного наблюдения и убедились - кроме заявительницы и сотрудницы гостиницы в номер в этот промежуток времени никто не заходил. Сейчас материалы по ситуации направлены на дополнительную проверку.