«Погиб водитель и один из нас»: музыканты из российского трибьюта «Scorpions» разбились на пути в Самарскую область

17 апреля у группы должен был быть концерт в Тольятти, а 18-го - в Самаре Фото: СОЦСЕТИ

Плохих предчувствий не было

Страшное ДТП произошло рано утром 17 апреля в Мордовии. Рядом с селом Зубова Поляна столкнулись фура и «Мерседес Спринтер». В иномарке находился российский трибьют «Scorpions» — группа «Lovedrive». Они направлялись на концерты в Самарскую область, но, к сожалению, не доехали. Два человека погибли.

— Я находился в Тольятти — гостил у близких и решал организационные моменты по мероприятию. Вечером 16 апреля созванивался с ребятами — едут из Москвы, в хорошем настроении, все хорошо, в субботу к полудню будут — 17-го концерт в Тольятти, 18-го в Самаре. Никаких плохих предчувствий у меня не было, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» руководитель коллектива и его ритм-гитарист Михаил Цебусов. — Вокалист Антон Горелов позвонил и сказал, что 17 апреля в 6 утра минивен столкнулся с фурой около Зубовой Поляны — за 550 километров до Тольятти и 450 от столицы. Погиб водитель Миша и один из нас. Остальные ребята в больнице. Антон спал на третьем ряду и отделалася раной головы, которую зашивали, и трещиной позвонка.

Авария произошла рано утром Фото: Областной УГИБДД

За рулем «Мерседеса» находился 48-летний Михаил Гордеев. Также скончался на месте 25-летний гитарист Валерий Кузин. Он, по словам коллег, сидел на втором ряду. Там же находился басист Александр Горшенин — он госпитализирован, как и барабанщик Юрий Балыков, спавший на двух сиденьях рядом с водителем.

Гитарист, на котором все держалось

Для нашего собеседника смерть друзей стала настоящим шоком. Он знает Гордеева много лет, тот постоянно перевозит российские и иностранные рок-команды. Никогда ничего подобного не случалось. Цебусов звонил тезке и тот говорил, что днем выспался, а ночью они выдвинулись в путь.

Михаил Гордеев находился за рулем минивэна Фото: СОЦСЕТИ

— Говорят, что он мог уснуть за рулем, выехать на встречную полосу, не справиться с управлением — я в этом сильно сомневаюсь. Слышал, что почти всегда в авариях с фурами все валят на тех, кто с ними столкнулся и не выжил, — делится Михаил.

Валерий Кузин — самый молодой участник «Lovedrive». От него зависело очень многое.

— Он гитарист, на котором все держалось. Настоящий мастер по нотам и большой фанат «Scorpions». В конце 2016 года Валера пришел к нам и мы начали работать больше, за неделю делать 3-4 пенси, — продолжает Михаил Цебусов. — С ним мы увеличили репертуар с 20 до 40 песен. Для нас потеря Валеры равнозначна тому, когда у Оззи Озборна погиб гитарист Рэнди Роадс, а у «Metallica» Клифф Бертон.

Организатор мероприятий «Lovedrive» не знает, что будет в будущем. Сейчас всем мысли с ребятами, которые находятся в больнице — выкарабкаются ли они? Как будут настроены на продолжение карьеры? Да и получится ли найти такого же соло-гитариста, каким был Кузин?

В полиции считают, что виноват водитель музыкантов

Кроме того, сейчас Михаил вместе с товарищами помогает семьям погибших и пострадавших. Всем, кто готов оказать поддержку, можно переводить деньги на его карту по номеру 5469380016746850 либо звонить по телефону — 89096510809.

В отделе пропаганды УГИББ Мордовии «Комсомолке» сообщили, что ДТП произошло примерно в 5:50 на на 451 км трассы М-5 «Урал».

Валерий Кузин был очень талантливым гитаристом Фото: СОЦСЕТИ

— По предварительным данным, водитель «Спринтера» не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной «Мерседес Бенц Атего», — прокомментировали полицейские.

По имеющимся сведениям, участники аварии были трезвы. Мужчина, находившийся за рулем грзовика, не получил серьезных травм. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.