«Мы находим новых людей с яркими идеями»: региональный оргкомитет зарегистрировал 11 участников предварительного голосования «Единой России»

В состав комитета в большинстве входят общественники и волонтеры

В Самарской области прошло очередное заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России». Представители комитета рассмотрели заявки жителей региона, которые готовы принять участие в отборе кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу. Были отобраны еще 11 потенциальных кандидатов от партии и теперь общее количество участников достигло 69 человек.

- Список потенциальных кандидатов партии в депутаты разного уровня становится всё более разнообразным, - отметил председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, в политическую борьбу включились жители области самых разных возрастов, профессий — инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Большинство из них представляют свои трудовые коллективы.

Для единороссов Самарской области предварительное голосование является важным этапом развития. К процессу подключаются также коллеги претендентов, друзья по вузу и школе, а также профсоюзы и волонтерские объединения. Таким образом, идеи «Единой России» продвигаются в самых широких массах людей.

На прошедшем заседании комитета рассмотрели заявки от кандидатов в Самарскую губернскую думу от «Единой России». Среди них — действующие народные избранники Александр Живайкин, Николай Панченко, Андрей Коновалов, Владимир Субботин, Денис Волков и Алексей Степанов. О своей готовности поучаствовать в отборе кандидатов заявили тольяттинцы Любовь Скрипинская, Артур Пестов и Максим Васильев, а также уже являвшийся депутатом регионального парламента Виктор Кузнецов и от депутата Государственной Думы РФ от Самарской области, единоросса Владимира Гутенева. Все заявки были единогласно одобрены. Претенденты поблагодарили комитет за доверие.

После регистрации на предварительный этап избирательной кампании участники смогут вести агитацию и убеждать жителей региона отдать за них свои голоса. Предварительное голосование начнется 24 мая 2021 года и продолжится до 30 мая. Заявки от потенциальных кандидатов принимаются до 29 апреля.

Напомним, основной этап выборов в Госдуму РФ и Самарскую губернскую думу состоится 19 сентября 2021 года.