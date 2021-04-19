Легенды о привидениях и садовник на цепи: показываем, как сейчас выглядит знаменитая «Дача со слонами»

Знаменитая "дача со слонами" давно будоражит воображение горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре стартуют работы по реставрации знаменитой дачи купца Константина Головкина, больше известной горожанам как «дом со слонами». Планируется, что уже летом вокруг здания установят строительные леса, и через два года оно преобразится. Накануне реставрации, в День защиты исторических памятников 18 апреля, журналисты «КП-Самара» побывали на даче Головкина, где для них провели экскурсию члены регионального отделения ВООПИиК Екатерина Рогова и Армен Арутюнов.. Показываем, в каком состоянии сейчас находится «дом со слонами».

Вокруг "панночки" ходит немало легенд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слоны, свечи и «панночка»

Знаменитая «дача со слонами» на самом берегу Волги окружена леденящими кровь легендами. Похожий на бастион дом с узкими окнами-бойницами, которых охраняют два гигантских слона, всегда будоражил воображение самарцев, его называли его не иначе чем «графискими развалинами». Масла в огонь подливала установленная около лестницы загадочная фигура девушки с «ведрами» - горожане прозвали ее «панночкой» и окружили легендами. По одной из версий, скульптура изображает возлюбленную графа. Якобы однажды он рассердился на девушку, убил ее и закопал тут же, около дома. По другой версии легенды, «панночка» - не возлюбленная, а дочь графа. Девушка полюбила работавшего в поместье садовника, однако отец был против этой связи. Он заточил юношу в подвале особняка, посадил на цепь и всячески над ним измывался, пока тот не умер. Узнав о смерти возлюбленного, дочь графа не захотела жить дальше и утопилась в Волге. Отец похоронил ее здесь же и поставил над могилой памятник. И с тех пор призрак девушки бродит по зданию.

Узкие окна-бойницы породили немало слухов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот так первоначально выглядела дача купца Головкина. Фото: предоставлено Арменом Арутюновым

Легенды ходят и про самого «графа». По мнению горожан, необычайно узкие окна-бойницы свидетельствовали о том, что хозяин особняка был мистиком. По вечерам он зажигал свечи и вызывал духов. Графа давно нет в живых, а духи - остались.

- Говорят, что в пустом здании слышали стоны, скип половиц, что охранники поначалу даже боялись здесь дежурить, - рассказывает Екатерина Рогова. – Правда, реальная дочь хозяина особняка, купца Константина Головкина была очень возмущена этими слухами и уверяла, что ничего общего с действительностью они не имели.

Здание выглядит неприступным, но изначально здесь была открытая терраса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Вены и Парижа

«Дом со слонами» был построен самарским купцом Константином Головкиным в 1908-1909 годах. Талантливый художник и архитектор, меценат и археолог, Константин Павлович сам активно участвовал в проектировании и строительстве этого здания. Эксперты говорят, что и само здание, и скульптура девушки выполнены в стиле венского модерна, который был весьма популярен в начале ХХ века. В частности, на внешний вид здания повлияла галерея, построенная к международной выставке в Турина 1902 года.

Первоначально фигуру девушки планировали установить на крыше дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Известно, что Константин Головкин бывал в Европе в начале века. Например, посещал Париж, - рассказывает Армен Арутюнов. – Возможно, там он почерпнул и идею украсить дачу фигурами слонов. Тема слонов в городском пространстве в то время была очень популярна, например, в Париже в Мулен Руж стояла огромная фигура слона, в чреве которого размещался ресторан.

Кстати, Константин Головкин лично принимал участие и в создании фигур слонов. По имеющейся информации, их лепили в сарае на ул.Садовой и потом доставили в особняк.

После революции в здании расположился детский дом, а потом - клуб водоканала. Фото: предоставлены Арменом Арутюновым

Константин Головкин был выдающейся фигурой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проходили концерты и вечеринки

После революции Константин Головкин с семьей уехал из Самары в Иркутск, а в здании особняка разместился детский дом. Позже дачу передали водоканалу, который устроил здесь клуб. В это время облик «дома со слонами» изменился. Открытую террасу заложили кирпичом, полностью изменили внутреннее убранство и часть внешнего декора. Дом стал выглядеть более «тяжеловесно».

Знаменитые слоны не в лучшем состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам Головкин вернулся в родной город уже через четыре года, однако, конечно, вернуть себе особняк не смог. Он устроился на службу архивистом и до самой смерти в 1925 году вел полунищенское существование.

В 90-е годы здание «дома со слонами» перешло муниципалитету. Тут располагался ночной клуб, проводились шумные вечеринки. Однако после того как внутри случился пожар, здание стояло заброшенным и сейчас находится не в лучшем состоянии.

Внутри здания не сохранилась первоначальная отделка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начнут реконструкцию

В 2020 году бывшая дача Головкина была передана Самарскому государственному техническому университету. Вуз планирует открыть в здании Школу архитекторов. Однако прежде «дом со слонами» ждет масштабная реставрация и приспособление для современного использования. Работы начнутся в 2021 году. Сейчас заканчиваются проектные работы, и ожидается, что уже к лету вокруг здания вырастут строительные леса.

Дача купца Головкина - памятник культурного наследия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В 2021 году проведут противоаварийные работы, консервацию здания, укрепление конструкций, замкнут тепловой контур, - пояснил Армен Арутюнов. – А непосредственно реконструкция запланирована на 2022 год.

Благодаря поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна 70 млн рублей на реконструкцию «дома со слонами» выделят из федерального бюджета.

Много лет дача служила клубом городского водоканала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень здорово, что в этом году начнется реставрация «дома со слонами», - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. – Самарские исследователи много знают про это здание, сохранилось много материалов. Это дает надежду, что при реставрации зданию будет возвращен облик максимально близкий к оригиналу.

Уже больше сотни лет слоны стоят на страже особняка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году начнется реставрация "дачи со слонами" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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