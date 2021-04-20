В Самарской области за шесть дней от коронавируса умерли 90 человек

В Самарской области много смертельных случаев от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно находят порядка двухсот заразившихся коронавирусом. Это на сотню меньше, чем зимой, когда регулярно выявляли по 300.

За прошедшие сутки в регионе нашли 192 новых случая. Больше всего, как обычно, в Самаре, где 74. Следом идут Тольятти (42) и Новокуйбышевск с Сызранью, где по 15.

На протяжении шести дней подряд в регионе фиксируют по 15 смертельных случаев. На этот раз скончались семь женщин в возрасте от 63-х до 84-х лет, а также 8 мужчин, самому младшему из которых было 32 года, самому старшему - 81 год. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, у 32-летнего молодого мужчины были заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 59 484 человека. Из них выздоровели 56 509, умерли 1 355 заразившихся.