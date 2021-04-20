Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 апреля 2021 1:00

В Самарской области за шесть дней от коронавируса умерли 90 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 20 апреля 2021
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
В Самарской области много смертельных случаев от коронавируса

В Самарской области много смертельных случаев от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно находят порядка двухсот заразившихся коронавирусом. Это на сотню меньше, чем зимой, когда регулярно выявляли по 300.

За прошедшие сутки в регионе нашли 192 новых случая. Больше всего, как обычно, в Самаре, где 74. Следом идут Тольятти (42) и Новокуйбышевск с Сызранью, где по 15.

На протяжении шести дней подряд в регионе фиксируют по 15 смертельных случаев. На этот раз скончались семь женщин в возрасте от 63-х до 84-х лет, а также 8 мужчин, самому младшему из которых было 32 года, самому старшему - 81 год. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, у 32-летнего молодого мужчины были заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 59 484 человека. Из них выздоровели 56 509, умерли 1 355 заразившихся.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Самарской области: последние новости