В Самаре вынесли приговор по делу о снегоплавильной станции, которая стоила 105 млн рублей, но так и не была построена

В Москве снегоплавильные станции удалось запустить, но до Самары новшество так и не дошло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мечта о собственной снегоплавильной станции для самарцев закончилась ничем: часть снега по-прежнему вывозят на полигоны, остальное само тает по весне. А бизнесмен, который обещал построить в городе это чудо-чудное, в ближайшее время может уехать в места не столь отдаленные – 19 апреля суд признал Александра Эстрина виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как смешались дружба и бизнес

История эта началась несколько лет назад, когда власти решили: а зачем тратить деньги на вывоз снега, если можно, его топить? О том, что для этого нужно как минимум привести ливневки в «боевую» готовность зимой, тогда никто не подумал.

Тем не менее, торги объявили, но на них пришел единственный участник – ООО «СПК», с которым осенью 2017 года глава город в лице своего руководителя Олега Фурсова заключил концессионное соглашение. По договору фирма должна была в течение полугода за свой счет построить снегоплавильную станцию с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами стоимостью не более 200 млн рублей. Дальше в течение 15 лет установка была бы в частных руках, а по истечение этого срока перешла бы в собственность муниципалитета.

Глава ООО «СПК» Александр Эстрин поделился радостью от заключения выгодной сделки со своим давним другом – Сергеем Плешаковым. Вместе они когда-то учились в университете, дружили семьями. Плешаков идеей снегоплавильной станции в Самаре вдохновился и предложил проинвестировать проект. В «стройку века» он вложил 60 млн рублей из собственного кармана, плюс еще 40 млн рублей занял у знакомого.

Годы шли, а снегоплавильная станция построена так и не была. Позже чиновники закупят отдельные снегоплавильные машины, но и их в последнее время не используют - это оказалось слишком дорого и шумно.

Афера века

Следствие пришло к выводу, что Александр Эстрин и не собирался ничего строить, а контракт использовал исключительно для того, чтобы завладеть чужими деньгами.

Сам бизнесмен с такой версией был категорически не согласен. По его словам, снегоплавильную станцию построить не удалось не по его вине, а из-за неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Для начала участок под нее в Железнодорожном районе так и не удалось оформить честь-по чести из-за бумажной волокиты и равнодушия чиновников. Потом поменялось законодательство, и иностранный производитель оборудования для чудо-станции не смог стать инвестором, а тех 105 млн рублей, что в проект вложил Плешаков, оказалось мало.

- Подсудимый также утверждал, что не брал лично 105 млн рублей у своего друга, но в материалах уголовного дела есть расписки, которые свидетельствуют об обратном, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова.

Гособвинение посчитало вину Эстина вполне доказанной и просило суд назначить ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Сторона защиты – понять, простить и оправдать.

19 апреля суд признал его виновным в совершении мошенничества. Александра Эстрина приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, плюс обязали возместить Сергею Плешакову долг - 105 млн рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил и с большой долей вероятности будет обжалован.

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