1 мая в Самаре 2021: программа праздничных мероприятий

В 2021 году будем отмечать первомайские праздники три дня. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2021 году будем отмечать первомайские праздники три дня. Кто-то поедет открывать дачный сезон или в лес на шашлыки. А куда отправиться тем, кто не запланировал поездок за город? Как провести весенние выходные дни 1, 2 и 3 мая в Самаре интересно и с удовольствием? Предлагаем программу праздничных мероприятий на 1 мая в Самаре 2021: спектакли в театрах, интересные экскурсии и семейные развлечения.

ТЕАТРЫ

Спектакль «Ladies` Night» (16+)

Хотите весело встретить Первомай – отправляйтесь на легкий юморной спектакль о том, как сталевары, потерявшие работу, решили переквалифицироваться в стриптизеров. Поставил пьесу Жака Коллара в нашем театре итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди, и спектакль не сходит с самарской сцены уже несколько лет.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 2 мая, 18.00.

ЦЕНА: 200 – 1200 руб.

Спектакль «Станционный смотритель»

Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей еще раз «перечитать» хрестоматийную повесть Пушкина и порассуждать, о чем на самом деле хотел поведать нам великий поэт и прозаик. Это повесть о нравственном законе, который находит нас везде, в какой бы точке Вселенной мы бы ни находились. Спектакль получился пронзительным, трогающим душу зрителя, с яркими актерскими работами и тонким, атмосферным сценическим оформлением. В роли станционного смотрителя — заслуженный работник культуры РФ Алексей Якиманский.

ГДЕ: Театр «Камерная сцена», у. Некрасовская, 27.

КОГДА: 1 мая, 18.00.

ЦЕНА: 300 – 550 руб.

ДЕТЯМ

Спектакль «Станционный смотритель». Фото: архив театра "Камерная сцена"

Майские выходные можно провести всей семьей, сходив на спектакли для самых маленьких в Самарский театр кукол.

«Доктор Айболит» (6+)

К праздникам театр кукол подготовил для юных самарцев премьеру – спектакль по всем известной и любимой сказке Чуковского о приключениях доброго доктора, лечившего зверей. Он будет интересен как малышам, так и зрителям постарше. Зрителей ждут и добрые звери, и опасные приключения, путешествие в Африку и даже неизвестный науке зверь Тяни-Толкай .

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 1 мая, 10.30, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Кукольный спектакль «Доктор Айболит». Фото: архив Самарского театра кукол

«Радужная рыбка» (3+)

Самые маленькие смогут не только посмотреть спектакль об обитателях морских глубин, но и принять в нем участие – поиграть, посчитать и отгадать загадки.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 1 мая, 10.30, 16.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Кот в сапогах» (6+)

Главный герой этой кукольной истории – кот, который гордо носит сапоги и шляпу. Он сообразительный и решительный, хоть авантюрист и хитрец. Но главное – он преданный, и пойдет на все, чтобы сделать своего хозяина счастливым.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 1 мая, 10.30, 16.00.

ЦЕНА: 350 руб.

«Буратино, или Тайна волшебной двери» (6+)

Спектакль «Приключения Буратино» по мотивам сказочной повести Алексея Толстого предлагает детям задуматься о том, что такое счастье. И дает подсказку: что, возможно, самое большое счастье в жизни – приносить радость людям. Ведь ни за какие деньги невозможно купить верных и преданных друзей, ни за какие сокровища не сделать так, чтобы в деревянной груди забилось живое сердце.

ГДЕ: Самарский театр кукол, ул. Самарская, 95.

КОГДА: 2 мая, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль «Буратино, или Тайна волшебной двери». Фото: архив Самарского театра кукол

ЭКСКУРСИИ

Экскурсия «Призрак Оперы приглашает» (16+)

В прекрасный майский вечер самарский театр приглашает своих зрителей спуститься в таинственное подземелье, а затем воспарить ввысь! Это возможно благодаря театрализованной экскурсии, которую будет вести не обычный гид, а Призрак Оперы.

Экскурсанты сначала смогут углубиться в бомбоубежище, находящее под театром. Здесь сохранилась кладка уничтоженного после революции Храма Христа Спасителя. Затем все поднимутся на крышу, чтобы посмотреть на историческую часть города с высоты и сделать снимки в специальной фотозоне. Также посетителям позволят выйти на сцену оперного театра, покажут, как хранят декорации и изготавливают задники для спектаклей, расскажут легенды и были театра.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА:

1 мая, 18.30.

2 мая, 15.00.

3 мая, 16.00, 18.30.

ЦЕНА: 900 руб.

«Прогулки» по звездному небу (3+)

Весна – самое время любоваться звездами и мечтать! Поэтому астрономическая экскурсия – это великолепная возможность открыть небесные тайны, узнать названия созвездий и научиться находить их на ночном небосклоне. Во время экскурсии у всех будет возможность увидеть в телескоп планеты Солнечной системы и Луну, а также объекты далекого космоса – галактики, двойные звезды, туманности. Гиды расскажут легенды звездного неба.

Для тех, кто соберется на такую экскурсию, напоминаем, что нужно тепло одеться, взять с собой горячее питье, коврик или складной стул.

ГДЕ: парковка около «Чайки».

КОГДА: 1 мая, с 21.00 до 22.00.

ЦЕНА: 600 руб. взрослый билет, 500 руб. детский билет. Оплата в день экскурсии.

Весна – самое время любоваться звездами и мечтать! Фото: pixabay.com

Пешеходная экскурсия «Симфония красок»

Первые весенние дни будто созданы для прогулок по родному городу, особенно если речь на экскурсии пойдет о художниках и изобразительном искусстве. Гостям променада расскажут увлекательную историю с похищением картины «Шлиссельбургский узник», о том, как несостоявшийся железнодорожник стал знаменитым художником, пригласят на вернисаж современного искусства и покажут, в каком самарском храме висит копия картины Сальвадора Дали.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8-927-015-17-27 или в группе ВКонтакте

ГДЕ: сбор на площади Революции, рядом со здание Облсуда.

КОГДА: 2 мая, 11.00.

ЦЕНА: 300 – 400 руб.

Автобусная экскурсия «Самара – просто космос»

В честь 60-летия полета Юрия Гагарина на орбиту Земли самарцев приглашают на новую экскурсию, на которой расскажут, как в Куйбышеве велосипед превратился в… ракету, о людях, проложивших Гагарину дорогу в космос, покажут новый памятник знаменитому конструктору ракет в Самаре. Юным гостям подскажут, что нужно сделать, чтобы стать космонавтом. Экскурсантов ждет посещение самого секретного космического музея в городе с дегустацией еды для космонавтов.

ГДЕ: место встречи на Самарской площади у монумента Славы.

КОГДА: 3 апреля, 14.30.

ЦЕНА: 900 руб.

В честь 60-летия полета Юрия Гагарина на орбиту Земли самарцев приглашают на новую экскурсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исторически-гастрономическая экскурсия «Первоцветы Жигулевских гор»

Хотите увидеть весну во всем ее великолепии? Отправляйтесь на эту природоведческую экскурсию в Жигулевские горы! Здесь наступает короткий период, когда горные склоны покрываются пестрым ковром цветов. В рамках этой экскурсии также будет путешествие в город Жигулевск, прогулка по его набережной, посещение магазина кондитерской фабрики «Услада», где делают сладости по бельгийским рецептам, музея уфологии, национального парка и заповедника. В творческой мастерской пройдет мастер-класс. Будет дегустация сыров от самарских фермеров. Завершит поездку экскурсия в музей природы и научных исследований.

Записаться можно в группе ВКонтакте и по телефону 8-927-015-17-27.

ГДЕ: Выезд из Самары с ул. Ново-Садовой, 260, Барбошина поляна.

КОГДА: 3 мая, с 10.00 до 18.00.

ЦЕНА: 1600 руб. – взрослый билет, 1400 руб. – детский билет.

В мае наступает короткий период, когда горные склоны покрываются пестрым ковром цветов. Фото: unsplash.com

Жигулевская кругосветка на поезде

В праздничные дни есть возможность проехать по самому красивому железнодорожному маршруту Самарской области с посещением поляны им. Грушина и медленным проездом по Жигулевской ГЭС. Поезд «Жигулевской кругосветки» довезет пассажиров до города Жигулевска и дальше каждый отправится на автобусах по выбранному маршруту:

- Эко-маршрут в национальный парк «Самарская Лука» с посещением Молодецкого кургана и горы Девьей.

- Поездка в русскую крепость XIII века «Богатырская слобода».

- Экскурсия в город Жигулевск с посещением горы Отважная, выставочного центра с мастер-классом, музея «Самарская Лука», центра помощи диким животным «Дом Айболита» и набережной.

Вагоны в поезде - на любой вкус и кошелек: от «комфорт-класса» до класса «турист». По пути следования пассажиров ждут угощения и развлекательная программа.

Купить билеты можно на сайте. Уточнить по телефону 337-08-88.

ГДЕ: отправление поезда от железнодорожного вокзала Самары.

КОГДА: 3 мая, с 8.30 до 17.00.

ЦЕНА: 2400 – 2900 руб. (в зависимости от комфортабельности вагона).

В праздничные дни есть возможность проехать по самому красивому железнодорожному маршруту. Фото: pixabay.com

Конный тур со стрельбой из лука

Подышать свежим степным воздухом, пообщаться с красивыми и умными животными и почувствовать себя частью природы дает возможность конный тур в Кинельском районе.

Путешественники смогут покататься на лошадях по живописным местам в сопровождении инструктора. После возвращения с первой прогулки всех ждет полевой обед и отдых на природе. Желающие смогут пострелять из лука. Затем опять прогулка на лошадях, а в финале поездки можно будет отблагодарить животных, угостив их яблоками и морковкой (возьмите угощения с собой из дома) и посетить экскурсию по конному клубу.

Организаторы советуют взять с собой удобную для верховой езды одежду и обувь, а также дождевик на случай плохой погоды. По всем вопросам – телефон 8-927-736-74-86.

ГДЕ: сбор группы на пр. Кирова, 308, около магазина «Магнит».

КОГДА: 3 мая, с 8.30 до 16.30.

ЦЕНА: 3300 руб.

Путешественники смогут покататься на лошадях по живописным местам в сопровождении инструктора. Фото: pixabay.com

Путешествие под парусом по Волге

У самарцев есть возможность открыть навигацию, пройдя по Волге на парусном катамаране с инструктором. Цель маршрута – правый берег Волги. Здесь путешественники поднимутся на знаменитую гору Верблюд и полюбуются на потрясающий вид на реку, посетят штольни и пообедают. И продолжат водное путешествие дальше – на остров Голодный, откуда вернуться в Самару.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-927-736-74-86.

ГДЕ: сбор участников по адресу: ул. Сергея Лазо, 23а.

КОГДА: 3 мая, 9.00.

ЦЕНА: 2500 руб.

Афиша мероприятий на 1 мая 2021 года в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями.