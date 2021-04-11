Вербное воскресенье в Самаре 2021: где отметить православный праздник

25 апреля самарцы отметят Вербное воскресенье.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
За неделю до Пасхи православные отмечают праздник под названием Вход Господень в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем. Накануне этого праздника в городе повсюду продают букетики вербы. По легенде, въезжающего в Иерусалим Христа народ приветствовал пальмовыми ветвями. В наших северных краях экзотические листья заменили веточки дерева, которое первым распускается весной. Поэтому в этот день принято освящать ветки вербы в храмах. По поверьям, они обретают в этот праздник чудодейственную целительную силу.
В 2021 году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля. С этого дня православные начинают готовиться к Пасхе. Чтобы почувствовать наступление светлого дня, можно отправиться в последнее воскресенье апреля и накануне праздника на одну из тематических городских экскурсий или посетить полезный мастер-класс, где напомнят о древних традициях и подскажут, как подготовиться к Пасхе.
В этот день принято освящать ветки вербы в храмах.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Экскурсии и пасхальные мастер-классы в Детской картинной галерее
Уютный, похожий на сказочный пряничный домик, особняк самарского архитектора Клодта, в котором располагается Детская картинная галерея, приглашает маленьких и взрослых на экскурсии и мастер-классы накануне Пасхи.
Так 24 апреля в 12.00 здесь начнется урок по изготовлению куклы «Зайчик на пальчик» (6+). Во время мастер-класса расскажут о традициях празднования Пасхи. Кстати, в таких ситцевых самодельных зайчиков вкладывали пасхальные яйца и загадывали им на ушко заветные желания. Цена – 200 руб. детский билет, 100 руб. – взрослый сопровождающий.
С 13.00 до 14.00 – экскурсия с бесплатным сопровождением гида (входной билет оплачивается – 70-100 руб.) по познавательной интерактивной выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».
С 14.00 состоится мастер-класс по народной кукле «Пасха или Вербница». Такими куклами украшали дома па Пасху и дарили близким. Цена – 250 руб. детский билет, 100 руб. – взрослый сопровождающий.
На все мероприятия необходима предварительная запись по телефону 332-43-98.
ГДЕ: Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.
КОГДА: 24 апреля, с 12.00.
ЦЕНА: от 70 до 250 руб.
В таких ситцевых самодельных зайчиков вкладывали пасхальные яйца и загадывали им на ушко заветные желания.
Фото: pixabay.com
Мастер-класс по выпечке хлеба на закваске
Возможно, после этой необычной экскурсии с кулинарным уроком, вы сможете придумать свой рецепт пасхального кулича.
Всех желающих научат печь в домашней духовке свой горячий и ароматный хлеб на хмелевой закваске, поделятся рецептом и дадут с собой немного опары. Секрет прост – вечером вы замешиваете и ставите на ночь тесто, а утром у вас на столе горячий хлеб! Фантазировать можно сколько угодно, делая луковые, чесночные, банановые, ореховые горячие буханки. На 4-часовом мастер-классе расскажут о домашней выпечке во всех подробностях.
Записаться на экскурсию можно в группе ВКонтакте и по телефону 8-927-015-17-27. С собой нужно взять ручку и блокнот, пол-литровую баночку для закваски и удобные тапочки.
ГДЕ: место встречи - Губернский рынок.
КОГДА: 24 апреля, 16.00.
ЦЕНА: 1500 руб.
После этой необычной экскурсии с кулинарным уроком, вы сможете придумать оригинальный рецепт пасхального кулича.
Фото: pixabay.com
Экскурсия «Самарский Пер-Лашез»
Экскурсии по старинным кладбищам водят во многих европейских городах, в Москве и Санкт-Петербурге. Ведь это возможность познакомиться с историей города, отдать дань уважения тем, кто его прославил своими делами. Городскому самарскому кладбищу на улице Партизанской в следующем году исполняется 90 лет. Это место хранит немало историй о выдающихся самарцах и трагических моментах в жизни нашего города: например, о пожаре на Куйбышевском нефтехранилище, о трагедии авиаконструктора Матвея Шенкмана и могиле красного командира Щорса. Об этом и многом другом можно будет услышать на необычной экскурсии.
ГДЕ: место встречи на углу ул. Партизанской и Лунной.
КОГДА: 24 апреля, 11.00.
ЦЕНА: 400 руб.
Экскурсии по старинным кладбищам - это возможность познакомиться с историей города
Фото: pixabay.com
Экскурсия «Путешествие к истокам веры» с посещением старообрядческого храма
Накануне Вербного воскресенья самарцев приглашают в путешествие в прошлое – на пешеходную экскурсию к историческим корням православной веры. Гости узнают о печальной истории самарского храма Христа Спасителя, историю иконы Иверской Божьей Матери, совершат путешествие в загадочный мир старообрядцев. Маршрут проляжет через Иверский монастырь, его историческое кладбище. Появится редкая возможность заглянуть в гости в старообрядческую общину, в храме которой есть старинные иконы XVII века, услышать об обычаях староверов.
Записаться на экскурсию можно на сайте. На женщинах на экскурсии обязательно должны быть юбки и платки.
ГДЕ: место встречи – ул. Шостаковича, 7, вход в ОДО.
КОГДА: 24 апреля, 12.00.
ЦЕНА: 350 руб.
Экскурсия в лютеранскую кирху
В Вербное воскресенье можно заглянуть в гости к протестантам, в самарскую лютеранскую кирху. Экскурсию по этому храму проведет его настоятельница Ольга Темирбулатова. Можно будет узнать интересную историю появления лютеранского храма в Самаре, о том, как живет община, осмотреть кирху изнутри и сфотографироваться у органа. В зале для отдыха прихожан гостей попотчуют чаем и ответят на вопросы. После экскурсии можно выйти в уютный внутренний дворик и сделать атмосферные фото.
ГДЕ: место встречи – у кирхи, со стороны улицы Куйбышева, 117.
КОГДА: 25 апреля, 11.30.
ЦЕНА: 450 руб.
Самарцев приглашают в гости в лютеранскую кирху.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Краеведческая прогулка «Первые монастыри и храмы Самары»
Эта двухчасовая экскурсия пройдет в Вербное воскресенье, 25 апреля. На ней расскажут и покажут, где располагалась крепость Самарский городок и первые самарские монастыри. Посетители увидят, какими были первые храмы нашего города, побывают в Вознесенском соборе.
Узнать подробности и забронировать место можно по телефону 8-927-692-13-45.
КОГДА: 25 апреля, 11.00.
ЦЕНА: 300 руб., дети до 10 лет – 250 руб.