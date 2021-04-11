Вербное воскресенье в Самаре 2021: где отметить православный праздник

25 апреля самарцы отметят Вербное воскресенье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За неделю до Пасхи православные отмечают праздник под названием Вход Господень в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем. Накануне этого праздника в городе повсюду продают букетики вербы. По легенде, въезжающего в Иерусалим Христа народ приветствовал пальмовыми ветвями. В наших северных краях экзотические листья заменили веточки дерева, которое первым распускается весной. Поэтому в этот день принято освящать ветки вербы в храмах. По поверьям, они обретают в этот праздник чудодейственную целительную силу.

В 2021 году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля. С этого дня православные начинают готовиться к Пасхе. Чтобы почувствовать наступление светлого дня, можно отправиться в последнее воскресенье апреля и накануне праздника на одну из тематических городских экскурсий или посетить полезный мастер-класс, где напомнят о древних традициях и подскажут, как подготовиться к Пасхе.

В этот день принято освящать ветки вербы в храмах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Экскурсии и пасхальные мастер-классы в Детской картинной галерее

Уютный, похожий на сказочный пряничный домик, особняк самарского архитектора Клодта, в котором располагается Детская картинная галерея, приглашает маленьких и взрослых на экскурсии и мастер-классы накануне Пасхи.

Так 24 апреля в 12.00 здесь начнется урок по изготовлению куклы «Зайчик на пальчик» (6+). Во время мастер-класса расскажут о традициях празднования Пасхи. Кстати, в таких ситцевых самодельных зайчиков вкладывали пасхальные яйца и загадывали им на ушко заветные желания. Цена – 200 руб. детский билет, 100 руб. – взрослый сопровождающий.

С 13.00 до 14.00 – экскурсия с бесплатным сопровождением гида (входной билет оплачивается – 70-100 руб.) по познавательной интерактивной выставке «Про жизнь губернскую и дела купеческие».

С 14.00 состоится мастер-класс по народной кукле «Пасха или Вербница». Такими куклами украшали дома па Пасху и дарили близким. Цена – 250 руб. детский билет, 100 руб. – взрослый сопровождающий.

На все мероприятия необходима предварительная запись по телефону 332-43-98.

ГДЕ: Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

КОГДА: 24 апреля, с 12.00.

ЦЕНА: от 70 до 250 руб.

В таких ситцевых самодельных зайчиков вкладывали пасхальные яйца и загадывали им на ушко заветные желания. Фото: pixabay.com

Мастер-класс по выпечке хлеба на закваске

Возможно, после этой необычной экскурсии с кулинарным уроком, вы сможете придумать свой рецепт пасхального кулича.

Всех желающих научат печь в домашней духовке свой горячий и ароматный хлеб на хмелевой закваске, поделятся рецептом и дадут с собой немного опары. Секрет прост – вечером вы замешиваете и ставите на ночь тесто, а утром у вас на столе горячий хлеб! Фантазировать можно сколько угодно, делая луковые, чесночные, банановые, ореховые горячие буханки. На 4-часовом мастер-классе расскажут о домашней выпечке во всех подробностях.

Записаться на экскурсию можно в группе ВКонтакте и по телефону 8-927-015-17-27. С собой нужно взять ручку и блокнот, пол-литровую баночку для закваски и удобные тапочки.

ГДЕ: место встречи - Губернский рынок.

КОГДА: 24 апреля, 16.00.

ЦЕНА: 1500 руб.

После этой необычной экскурсии с кулинарным уроком, вы сможете придумать оригинальный рецепт пасхального кулича. Фото: pixabay.com

Экскурсия «Самарский Пер-Лашез»

Экскурсии по старинным кладбищам водят во многих европейских городах, в Москве и Санкт-Петербурге. Ведь это возможность познакомиться с историей города, отдать дань уважения тем, кто его прославил своими делами. Городскому самарскому кладбищу на улице Партизанской в следующем году исполняется 90 лет. Это место хранит немало историй о выдающихся самарцах и трагических моментах в жизни нашего города: например, о пожаре на Куйбышевском нефтехранилище, о трагедии авиаконструктора Матвея Шенкмана и могиле красного командира Щорса. Об этом и многом другом можно будет услышать на необычной экскурсии.

ГДЕ: место встречи на углу ул. Партизанской и Лунной.

КОГДА: 24 апреля, 11.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Экскурсии по старинным кладбищам - это возможность познакомиться с историей города Фото: pixabay.com

Экскурсия «Путешествие к истокам веры» с посещением старообрядческого храма

Накануне Вербного воскресенья самарцев приглашают в путешествие в прошлое – на пешеходную экскурсию к историческим корням православной веры. Гости узнают о печальной истории самарского храма Христа Спасителя, историю иконы Иверской Божьей Матери, совершат путешествие в загадочный мир старообрядцев. Маршрут проляжет через Иверский монастырь, его историческое кладбище. Появится редкая возможность заглянуть в гости в старообрядческую общину, в храме которой есть старинные иконы XVII века, услышать об обычаях староверов.

Записаться на экскурсию можно на сайте. На женщинах на экскурсии обязательно должны быть юбки и платки.

ГДЕ: место встречи – ул. Шостаковича, 7, вход в ОДО.

КОГДА: 24 апреля, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Экскурсия в лютеранскую кирху

В Вербное воскресенье можно заглянуть в гости к протестантам, в самарскую лютеранскую кирху. Экскурсию по этому храму проведет его настоятельница Ольга Темирбулатова. Можно будет узнать интересную историю появления лютеранского храма в Самаре, о том, как живет община, осмотреть кирху изнутри и сфотографироваться у органа. В зале для отдыха прихожан гостей попотчуют чаем и ответят на вопросы. После экскурсии можно выйти в уютный внутренний дворик и сделать атмосферные фото.

ГДЕ: место встречи – у кирхи, со стороны улицы Куйбышева, 117.

КОГДА: 25 апреля, 11.30.

ЦЕНА: 450 руб.

Самарцев приглашают в гости в лютеранскую кирху. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краеведческая прогулка «Первые монастыри и храмы Самары»

Эта двухчасовая экскурсия пройдет в Вербное воскресенье, 25 апреля. На ней расскажут и покажут, где располагалась крепость Самарский городок и первые самарские монастыри. Посетители увидят, какими были первые храмы нашего города, побывают в Вознесенском соборе.

Узнать подробности и забронировать место можно по телефону 8-927-692-13-45.

КОГДА: 25 апреля, 11.00.

ЦЕНА: 300 руб., дети до 10 лет – 250 руб.