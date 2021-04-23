Перевалили за 60 тысяч: последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 апреля

Самарцы продолжают болеть коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Самарской области продолжает оставаться непростой. Для борьбы и инфекцией действуют ряд ограничительных мер и масочный режим, ведется вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 апреля 2021 года.

Новые заболевшие, новые смерти

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 190 человек – столько пациентов с подтвержденным диагнозом зарегистрировали медики. Из них больше всего новых заболевших в Тольятти – 58 человек. Еще 51 новый заболевший выявлен в Самаре, 14 – в Чапаевске, 12 в Сызрани, по 7 – в Ставропольском районе, Новокуйбышевске и Отрадном.

Почти все новые коронавирусные больные – это пациенты, которым ранее уже поставили диагноз ОРВИ или пневмония – таких на этот раз оказалось 172 человека. 18 из новых заболевших внешне выглядели здоровыми, диагноз им поставили по результатам плановых тестов.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 60053 случаев коронавируса.

К сожалению, не обошлось без новых жертв – COVID-19 за минувшие сутки забрал еще 15 жизней. Самым молодым погибшим было по 58 лет, все они страдали сопутствующими заболеваниями.

В общей сложности с начала пандемии в регионе от коронавируса по официальным данным умерли 1400 человек.

Вакцины и кабинеты

Для борьбы с коронавирусом продолжается масштабная кампания по вакцинации. Вслед на круглосуточным пунктом вакцинации на территории ГБ №4 на ул.Мичурина, 125 в Самаре аналогичный открылся и в Тольятти на Автозаводском шоссе, 5 (Ставропольская районная больница). Там пациентов ждет врач-терапевт, который проводит осмотр, и при отсутствии противопоказаний дает допуск к прививке. Прививают здесь же, вакцинация бесплатная.

Проблем с доступностью вакцины от коронавируса в Самарской области нет. Всего в регион уже завезли 301 212 доз вакцин. Сегодняшних запасов медиков хватит еще на 50 тысяч прививок. Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.