За 10 дней 150 смертей: что творит коронавирус в Самарской области

Подробности о коронавирусе на 24 апреля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже 10 дней подряд фиксируют по 15 умерших от коронавируса, а количество заболевших держится в среднем 190 человек в сутки. В регионе продолжается масштабная прививочная кампания. Прививку от коронавируса можно сделать в прививочном кабинете в медучреждения, а также в ФАПе, на дому, около торговых центров, а также открылись два круглосуточных прививочных кабинетов в Тольятти и в Самаре.

Статистика

За минувшие сутки в Самарской области было выявлено 191 случай новой коронавирусной инфекции среди местных жителей. Большинство заболевших вновь обнаружили в Самаре – 73 человека, в Тольятти – 28 заболевших, в Чапаевске 19 случаев заболевания, а в Сызрани – 11 новых инфицированных.

Из числа суточных заболевших, 171 пациент узнали о коронавирусе после того, как прошли обследование с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 20 человек вообще не имели никаких клинических проявлений заболевания.

В регионе десятый день подряд регистрируют по 15 летальных случаев. За эти дни скончались 150 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус. Всего в Самарской области за все время пандемии скончались 1415 человек.

Вакцинация

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, что сделать прививку можно в лечебном учреждении, самарцы активно пользуются передвижными пунктами вакцинации около торговых центров, а также вызывают врача на дом.

Также для удобства граждан, которые не могут прийти на вакцинацию в дневное время, в Самаре и в Тольятти открылись два круглосуточных прививочных кабинета.