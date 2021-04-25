Впервые за 10 дней снижение числа умерших: как проявляет себя ковид в Самарской области

С начала пандемии в регионе уже сделали более 2,3 млн тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии проведено уже 2,3 млн тестов на коронавирус, из них более шести тысяч – за последний сутки. Специалисты выявили 189 новых случаев заболевания, у 13 человек не было никаких симптомов, остальные поступили на обследование с первичными диагнозами ОРВИ и «внебольничная пневмония».

За последние сутки в Самаре коронавирус подтвержден к 73 человек, в Тольятти – у 32. В тройку «лидеров» по числу заболевших неожиданно попал городок Отрадный – там ковид нашли сразу у 11 пациентов.

Последние 10 дней в регионе ежедневно сообщалось о 15 погибших от коронавируса и иных сопутствующих заболеваний. В последние сутки число умерших от COVID-19 снизилось до 13 человек. Однако они «помолодели»: самой молодой из погибших пациентов стала 41-летняя женщина, самым возрастным – 83-летний мужчина. У большинства из тех, кто попал в статистику, ковид «запустил» иные тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Что борьбы с коронавирусов в Самарскую область привезли очередную дозу вакцин. Однако власти обеспокоены: впереди – майские праздники, плюс таки большие религиозные праздники, как Пасха и Ураза-Байрам. Как это скажется на эпидемиологической обстановке, пока сказать сложно.

Медки просят жителей регионе не забывать о личной безопасности: носить маску, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и избегать мест массового скопления народа.