«Ушла в незнакомом городе в неизвестном направлении»: в Самаре искали потерявшуюся бабушку, которая рвалась к сыну в Омск

Бабушку искали полдня. Фото: Лиза Алерт.

Эта история похожа на чудо – кажется, будто сошла со страниц сказки. В Самаре волонтеры «Лиза Алерт» вышли на поиски пожилой женщины, потерявшейся в незнакомом городе. Бабушка ушла в неизвестном направлении, чем немало обеспокоила своих родных.

«Рвалась к сыну в Омск»

В 2020 году родственники решили забрать 73-летнюю Галину Петровну из Омска в Новороссийск. Но почти сразу столкнулись с серьезной проблемой. У женщины начались серьезные проблемы с памятью, и она все время забывала, что находится уже в другом городе. Она постоянно рвалась «к сыну в Омск», не понимая, что уже живет в другом городе. Несмотря на все усилия родственников успокоить женщину, 13 апреля она впервые ушла из дома. Тогда к поискам пропавшей бабушки подключились волонтеры Краснодарского отряда «Лиза Алерт» более полутора суток они прочесывали город, прежде чем смогли сообщить радостную весть: «Найдена. Жива». Как оказалось, женщина заблудилась в городе и никак не могла найти дорогу домой.

Беглянку передали родственникам. И те приняли решение – раз Галина Петровна так рвется на родину, то лучше вернуть ее туда.

- Мы поняли, что это не последний ее уход и бабушка должна вернуться на родину, - пояснили родственники.

Быстро собравшись, родственники взяли Галину Петровну и отправились в далекий путь, в Омскую область. Все шло хорошо до 21 апреля, когда путешественники остановились на ночлег в одной из гостиниц Самары.

«Приметные красные брюки»

С утра пораньше путники собирались продолжить свое путешествие на родину Галины Петровны. Однако проснувшись, обнаружили, что бабушки нигде нет. «Ушла! Потерялась! Ушла в незнакомом городе в неизвестном направлении!» - пронзила страшная догадка.

К счастью, на этот раз краснодарцы решили не медлить ни минуты и не тратить драгоценное время на попытки самостоятельных поисков. Они немедленно позвонили в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».

- По срочной заявке сразу стартовал поиск. Хотя это было самое начало рабочего дня, многие добровольцы не колеблясь отложили свои личные дела и подключились к поискам. Моментально были запущены репосты в соцсетях, сверстаны и отпечатаны ориентировки, - сообщили в отряде «Лиза Алерт». - На 12 часов дня был объявлен штаб поиска, где собрались 10 волонтеров отряда. Пока прозванивались больницы, анализировался и прошлый поиск в городе Новороссийск: пути передвижения, камеры наблюдения, свидетельства. Это позволило поставить первые задачи в Самаре.

Уже около часу дня начали поступать первые сообщения. Бабушку в «приметных красно-розовых брюках» самарцы заметили парке 60-летия Октября. Волонтеры «Лиза Алерт» немедленно выдвинулись на место, но бабушки там, конечно, уже не оказалось. Тем не менее место стало отправной точкой для дальнейших поисков. Патрули отряда прошли 47 километров – и не зря. В 15.40 они наконец-то заметили Галину Петровну. После этого оставалось только дождаться родственников, которые подтвердили – это действительно она. Краснодарцы от души поблагодарили самарских волонтеров и выехали даль, в сторону Омска.