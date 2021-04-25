«В астрологию не верю, инопланетян искать не советую»: астроном рассказал, что можно увидеть на небе без телескопа

Людей всегда интересовало то, что скрыто в космосе. Фото: Евгений Баранский

Космические дали впечатляют любого человека, впервые поднявшего взгляд к небу. Что кроется там, в глубинах космоса, где на самом деле находится звезда, чей свет кажется таким ярким? Куда летят кометы и есть ли во Вселенной кто-то подобный нам? В Самаре люди, увлеченные наблюдениями за космическими объектами, уже не первый год взаимодействуют между собой. Члены астроклуба «АстроСамара» не только собираются вместе для наблюдений за звездным небом, но и охотно приглашают в свой круг обычных горожан, которые на этих встречах впервые бросают взгляд в телескоп и многие влюбляются в астрономию, начинают изучать эту науку более подробно.

В программе «КП-Самара» «В чем вопрос» эксклюзивно для «ВКонтакте» руководитель астроклуба «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал, каких сюрпризов ждать самарцам в 2021 году от звездного неба, что можно увидеть без телескопа и стоит ли верить в то, что инопланетяне ходят где-то рядом.

Расскажите о вашем клубе и о том, кто может в него попасть?

- Наш клуб существует с 2012 года, сразу моей целью было сделать астрономию более популярной среди населения. Когда клуб открывался, было практически невозможно найти своих единомышленников, не было действующих сообществ. И хотелось просто найти людей, которые увлекаются наблюдениями за космическими объектами. И делать все для того, чтобы как можно больше людей могли увидеть то, что мы видим в телескоп. Сегодня это получилось.

Чтобы стать членом клуба, нужно просто написать заявку и исполнять наши правила, быть активным, приходить на встречи и оказывать помощь в деятельности клуба.

Евгений Баранский - в студии программы "В чем вопрос"

Верите ли вы в астрологию?

Нет, не верю. На мой взгляд, это лженаука, она была придумана людьми для заработка. Никакие планеты, никакие звезды не могут повлиять на вашу судьбу. Стоит отдать должное, за счет астрологии многие приходят к астрономии. Они сначала узнают про мифы и легенды, потом начинают интересоваться созвездиями и приходят к нам.

Но почему же тогда разные вспышки и противостояния так влияют на наше самочувствие?

Когда в космосе происходит какое-то событие, случается серьезный выброс энергии. Он летит в сторону Земли и люди, у которых, например, повышенное давление, реагируют на это. Также как сильные магнитные бури влияют.

А в инопланетян?

НЛО – это тоже фантазии и выдумки. Все, что летает и происходит вокруг нашей планеты, все объяснимо. Это физические явления, или же какие-то проекты спецслужб. Мы можем объяснить все, что видим. Конечно же, я не отрицаю существования жизни на других планетах. У каждой звезды есть своя звездная система, планеты, на сегодняшний день открыто много экзопланет подобных Земле, и высокая вероятность что на этих планетах тоже есть жизнь. Какая она – нам не хватит фантазии, чтобы придумать и описать. Но скажу одно - искать инопланетян лучше не стоит.

Что можно увидеть без телескопа?

Например, в прошлом году невооруженным глазом можно было рассмотреть комету NeoWise – она находилась прямо под Большой Медведицей. А на обычный фотоаппарат зеркальный ее отлично снимали. Лунное затмение также отлично наблюдать, когда Луна приобретает красивый багровый оттенок. А еще – метеорные потоки, штормы, звездопады, когда десятки тысяч метеоров в час врывается в атмосферу – это очень красивый фейерверк. Также планеты – довольно крупные объекты, за их выстраиванием в линии, например, можно следить. Мы хорошо видим Юпитер, Сатурн, Венеру, Марс и Меркурий.

А какие есть способы, чтобы рассмотреть больше – но тоже без специальной техники?

Самое простое – с помощью любой оптики можно рассмотреть Луну. Можно использовать даже фотоаппарат с хорошим объективом, это уже практически телескоп, оптический прибор.

Звездное небо покоряет красотой. Фото: Евгений Баранский

А еще прибор для наблюдения можно сделать самим – из обычных очковых линз, расположенных под определенным углом друг к другу в длинной трубе (можно даже использовать сантехнические трубы). Это очень интересно, например, для детей – получить можно 40-кратное увеличение, то есть в 40 раз Луна будет ближе к наблюдающему.

Но чтобы самим не изготавливать телескопы, можно прийти к нам, посмотреть в разные телескопы, мы собираемся вместе на наши мероприятия, показываем, общаемся. Следить за расписанием можно в группе АстроСамары.

Где лучше всего смотреть за звездами?

Невозможно дать однозначный ответ. Таких мест, куда можно приехать и наблюдать, немного. Наблюдениям мешает городская засветка, свет окон и фонарей, дымка, которая высветляет небо. Следует уезжать подальше за город. Обычная географическая карта помогает понять. Где синяя зона – туда можно спокойно ехать. Это периферия области, Хворостянский район, Большечерниговский, Елховский, Шенталинский и север Бузулукского бора.

Наша любимая точка издавна ее выбрали удобно собираться, это гора и заповедник так называемая Зеленая гора в Елховском районе, мы туда часто едем и Персеиды смотреть, и фестивали, но засветка от населенных пунктов начинает съедать это место, увы.

Видно ли на небе МКС и мешают ли астрономам спутники?

Станция периодически появляется на вечернем и утреннем небе, на специальных сайтах можно отследить траекторию и время полета и наблюдать за ней. Спутники смотреть не мешают. А вот кадр часто портят. Например, по пограмме Илона Маска запущено уже очень много спутников, и астрономы уже шутят, что вместо кадров глубого космоса скоро будет только фото белого шума.

Сегодня, когда фотографируешь с глубокой выдержкой, обязательно будет трек от спутника. В Чили работники обсерватории даже ругались на Илона Маска: им для изучения черной материи нужны снимки абсолютно черного неба. А первые спутники Маска были покрыты светоотражающим веществом и все наблюдения портили. В итоге он стал делать их с более темным покрытием.

Еще в космосе очень много мусора, его мы тоже видим как треки на фотографиях – постоянно что-то пролетает. Есть 3D-карты, на которые нанесены и спутники – действующие и недействующие, и мусор. И если отдалить землю, видно, что мусора столько, что он полностью закрывает уже планету – если наблюдать за ней из далекого космоса.

Сколько во Вселенной звезд?

Секстиллион – это единичка с 24 нулями. Конечно, это усредненная цифра, которую рассчитали, умножив 10 триллионов галактик на примерно 100 млрд звезд в каждой. Сегодня можно видеть большинство из них, а раньше, когда были только оптические телескопы, многие звезды невозможно было разглядеть из-за того, что они закрыты темными туманностями, непрозрачными газовыми облаками. Сейчас их можно просветить.

Какие самые интересные явления в этом году можно будет увидеть?

Самое ближайшее – это Солнечное затмение частное 10 июня. Противостояния планет будут летом. Но начинать можно вообще каждую ночь. Чтобы разобраться в звездном небе, нужно иметь желание, время и терпение отложить сон и что с ним связано на второй план. А дальше берете карту звездного неба, есть и печатные варианты, программы планетарные на смартфоне. Подготовить карту, распечатать и выйти – а дальше находите известный объект и от него уже от звезды к звезде ищете другие объекты, меньше.

Кстати, карту на апрель можно посмотреть в нашей группе.

Может ли Солнце взорваться и что с нами будут?

Каждая звезда проходит свой путь эволюции, и наше Солнце через какое-то время будет менять свой оттенок, увеличиваться, потом поглотит планеты – Меркурий, Венеру, возможно и Землю. К тому времени на Земле испарится атмосфера от температуры. Но даже если человечество каким-то образом выживет, то после взрыва Солнце сбросит оболочку и превратится в карлик и ряжом уже точно ничего не останется. А кто-то из глубин космоса будет наблюдать красивую вспышку или красивую туманность. Иногда бывают две звезды-компаньона, но в нашей галактике такого нет. Вторым Солнцем у нас мог бы быть Юпитер, он состоит из тех же элементов солнца, но ему не хватило массы и энергии, чтобы запустить реакцию. Второй звезды у нас не будет, поэтому нужно изучать космос и искать пути отступления – подальше, чем на Марс.

Луна может оказаться интересным объектом для наблюдения. Фото: Евгений Баранский

А нужно ли бояться Черную дыру?

Их уже сегодня открыто много, ближайшая к нам на расстоянии тысячи световых лет. Но с Черными дырами есть такая сложность: их можно наблюдать только в том случае, если с ними находится рядом какой-то объект. Появляется звездочка, ее начинает засасывать дыра, та сопротивляется, и мы эти колебания видим. Так что есть вероятность, что самые ближайшие к нам Черные дыры мы просто еще не открыли.