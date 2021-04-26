Снова под две сотни: что творит коронавирус в Самарской области 26 апреля

Каждый день в регионе выявляют новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не сдает позиции, число новых заболевших каждый день приближается к двум сотням. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 26 апреля 2021 года.

За минувшие сутки в регионе было официально подтверждено 188 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них почти половина новых заболевших – из областной столицы: 90 человек подтвержденных больных зарегистрировано именно здесь.

В Тольятти новых заболевших вчетверо меньше – всего 21 человек. 15 новых больных коронавирусом нашли в Чапаевске, 11 в Отрадном, 9 – в Сызрани, 7 – в Новокуйбышевске.

В других городах и районах региона новых больных – единицы. Так, например, в Волжском районе коронавирусом за минувшие сутки по официальным данным заболели пять человек, столько же – в Кинеле. В Челно-Вершинском и Похвистневском районах по четыре новых заболевших, в Ставропольском, Камышлинском и Богатовском районах – по двое, еще в нескольких муниципалитетах – по одному новому больному за сутки.

- 167 новых больных коронавирусом нашли среди тех, кому ранее уже был поставлен диагноз «внебольничная пневмония» и ОРВИ, - сообщает региональный оперштаб. - Еще 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Общее число заболевших коронавирусом жителей региона с начала пандемии достигло показателя в 60621 человек.

К сожалению, не обошлось без новых жертв. За минувшие сутки коронавирус в Самарской области забрал еще девять жизней. Среди погибших двое мужчин и семь женщин, самой младшей из них был всего 41 год, она страдала заболеваниями почек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус унес жизни 1437 человек